https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-urdun-krali-ile-gorusecek-filistinlilerin-arap-ulkelerine-surgun-edilmesi-fikri-masaya-1093312717.html
Trump, Ürdün Kralı ile görüşecek: Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak
Trump, Ürdün Kralı ile görüşecek: Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:11+0300
2025-02-03T16:11+0300
2025-02-03T16:11+0300
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ürdün kralı abdullah
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ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Ürdün Krallığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Trump, Kral 2. Abdullah’ı Washington’a davet etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Arap ülkeleriyle ortaklık yapıp Filistinliler için farklı bir lokasyonda konut inşa etmek daha doğru'ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.'Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir'Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise yaptığı açıklamada ülkesinin Trump’ın Gazzelileri Krallığa nakletme önerisini reddettiğini ve "Filistin sorununun çözümünün Filistin'de olduğunu, Ürdün'ün Ürdünlüler için Filistin'in de Filistinliler için olduğunu" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html
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abd, donald trump, mısır, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ortadoğu
abd, donald trump, mısır, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ortadoğu
Trump, Ürdün Kralı ile görüşecek: Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak
ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Ürdün Krallığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Trump, Kral 2. Abdullah’ı Washington’a davet etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kral II. Abdullah, geçen hafta Başkan Trump'tan davet mektubu aldıktan sonra 11 Şubat 2025 Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek."
'Arap ülkeleriyle ortaklık yapıp Filistinliler için farklı bir lokasyonda konut inşa etmek daha doğru'
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
“Gazze tam anlamıyla yıkılmış bir yer, neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor; Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle ortaklık yapıp farklı bir lokasyonda konut inşa etmek daha doğru. Ürdün ve Mısır'ın, İsrail askeri saldırısının korkunç bir insani duruma yol açtığı ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu Gazze'den daha fazla Filistinliyi kabul etmesi gerekiyor.”
'Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir'
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise yaptığı açıklamada ülkesinin Trump’ın Gazzelileri Krallığa nakletme önerisini reddettiğini ve "Filistin sorununun çözümünün Filistin'de olduğunu, Ürdün'ün Ürdünlüler için Filistin'in de Filistinliler için olduğunu" söyledi.
"Krallıktaki sabitlerimiz nettir ve değişmeyecek; bu da Filistinlileri kendi topraklarında istikrara kavuşturmak ve yerinden edilmeyi reddetmektir."