https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-urdun-krali-ile-gorusecek-filistinlilerin-arap-ulkelerine-surgun-edilmesi-fikri-masaya-1093312717.html

Trump, Ürdün Kralı ile görüşecek: Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak

Trump, Ürdün Kralı ile görüşecek: Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikri masaya yatırılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T16:11+0300

2025-02-03T16:11+0300

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dünya

abd

donald trump

mısır

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

ürdün kralı abdullah

ortadoğu

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Ürdün Krallığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Trump, Kral 2. Abdullah’ı Washington’a davet etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Arap ülkeleriyle ortaklık yapıp Filistinliler için farklı bir lokasyonda konut inşa etmek daha doğru'ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.'Filistin sorununun çözümü Filistin'dedir'Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise yaptığı açıklamada ülkesinin Trump’ın Gazzelileri Krallığa nakletme önerisini reddettiğini ve "Filistin sorununun çözümünün Filistin'de olduğunu, Ürdün'ün Ürdünlüler için Filistin'in de Filistinliler için olduğunu" söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html

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abd, donald trump, mısır, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ortadoğu