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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trump-gazzeye-50-milyon-dolarlik-prezervatif-finansmanini-durdurduk-bomba-yapiyorlar-1093180925.html
Trump: Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif finansmanını durdurduk, bomba yapıyorlar
Trump: Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif finansmanını durdurduk, bomba yapıyorlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 'bomba yapımında' kullandığını iddia ettiği 'prezervatif alımı' için gönderilen 50 milyon doları askıya aldığını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray'daki konuşmasında Trump, federal yardımların, özellikle yurtdışı yardımların durdurulması konusunu ele aldı ve "Bu süreçte, Gazze'ye prezervatif alımı için 50 milyon dolarlık gönderimi durdurduk. Ve biliyor musunuz, onlarla ne yapıyorlardı? Onları bomba yapımında kullanıyorlardı" dedi. ABD ayrıca, Trump'ın Burma olarak adlandırdığı Myanmar'daki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına yönelik destek bursları için ayrılan 45 milyon doları da askıya aldı. Trump, bu miktarın bu tür burslar için çok fazla olduğunu belirterek, “Bu paranın nereye gittiğini tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Elon Musk başkanlığındaki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OBM) 'Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının ülke dışına çıktığını tespit ettiğini açıklamıştı.Ayrıca Beyaz Saray, Trump'ın dış politika ile bu programların uyumunu değerlendirmek amacıyla diğer ülkelere yapılan kalkınma yardımlarının 90 gün süreyle durdurulması talimatını verdiğini açıklamıştı. Bu durum, dünyanın en savunmasız ülkelerinde birçok insani yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulmasına yol açarak insani bir felaket riskini artırdı. Washington'daki federal mahkeme daha önce, Trump'ın fonları dondurma kararının 3 Şubat'a kadar yürürlüğe girmesini engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html
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donald trump, gazze, hamas, doge, prezervatif, bomba
donald trump, gazze, hamas, doge, prezervatif, bomba

Trump: Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif finansmanını durdurduk, bomba yapıyorlar

00:30 30.01.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 'bomba yapımında' kullandığını iddia ettiği 'prezervatif alımı' için gönderilen 50 milyon doları askıya aldığını duyurdu.
Beyaz Saray'daki konuşmasında Trump, federal yardımların, özellikle yurtdışı yardımların durdurulması konusunu ele aldı ve "Bu süreçte, Gazze'ye prezervatif alımı için 50 milyon dolarlık gönderimi durdurduk. Ve biliyor musunuz, onlarla ne yapıyorlardı? Onları bomba yapımında kullanıyorlardı" dedi.
ABD ayrıca, Trump'ın Burma olarak adlandırdığı Myanmar'daki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına yönelik destek bursları için ayrılan 45 milyon doları da askıya aldı. Trump, bu miktarın bu tür burslar için çok fazla olduğunu belirterek, “Bu paranın nereye gittiğini tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Elon Musk başkanlığındaki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OBM) 'Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının ülke dışına çıktığını tespit ettiğini açıklamıştı.
Ayrıca Beyaz Saray, Trump'ın dış politika ile bu programların uyumunu değerlendirmek amacıyla diğer ülkelere yapılan kalkınma yardımlarının 90 gün süreyle durdurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Bu durum, dünyanın en savunmasız ülkelerinde birçok insani yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulmasına yol açarak insani bir felaket riskini artırdı. Washington'daki federal mahkeme daha önce, Trump'ın fonları dondurma kararının 3 Şubat'a kadar yürürlüğe girmesini engellemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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