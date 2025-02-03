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Gözler Trump-Netanyahu görüşmesinde: İsrail Başbakanı'nın mesajındaki 'Yeni Ortadoğu haritası' ana gündem maddesi mi?
Gözler Trump-Netanyahu görüşmesinde: İsrail Başbakanı'nın mesajındaki 'Yeni Ortadoğu haritası' ana gündem maddesi mi?
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’a gitti. İki liderin yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail’in bölgedeki güvenlik politikaları, ABD-İsrail ilişkileri ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Washington’a hareket etmeden önce basına konuşan Netanyahu, İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Ortadoğu’nun çehresini değiştirdiğini öne sürdü. İsrail’in bölgedeki stratejik hamleleriyle haritada değişiklikler yaptığını savunan Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.Netanyahu ayrıca, Trump’ın ilk döneminde hayata geçirilen "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, bu sürecin Orta Doğu’daki etkisini vurguladı. "Bu anlaşmalar, İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurdu" ifadelerini kullandı.Trump: Çok büyük toplantılar planladıkTrump ise yaptığı açıklamada, "İsrail ve diğer çeşitli ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan görüşmeler ilerliyor. Salı günü Bibi (Binyamin) Netanyahu geliyor ve bence çok büyük toplantılar planladık" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/binyamin-netanyahunun-esi-sara-netanyahu-hakkinda-sorusturma-acildi-10-yil-hapis-cezasi-alabilir-1093306201.html
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benyamin netanyahu, donald trump, washington, israil-filistin, israil, abd, ikili görüşme, görüşme
benyamin netanyahu, donald trump, washington, israil-filistin, israil, abd, ikili görüşme, görüşme

Gözler Trump-Netanyahu görüşmesinde: İsrail Başbakanı'nın mesajındaki 'Yeni Ortadoğu haritası' ana gündem maddesi mi?

16:14 03.02.2025 (güncellendi: 16:18 03.02.2025)
© AP Photo / Sebastian ScheinerTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’a gitti. İki liderin yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor. Netanyahu'nun görüşme öncesi Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandıklarını söylemesi dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail’in bölgedeki güvenlik politikaları, ABD-İsrail ilişkileri ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Washington’a hareket etmeden önce basına konuşan Netanyahu, İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Ortadoğu’nun çehresini değiştirdiğini öne sürdü. İsrail’in bölgedeki stratejik hamleleriyle haritada değişiklikler yaptığını savunan Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.
Netanyahu ayrıca, Trump’ın ilk döneminde hayata geçirilen "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, bu sürecin Orta Doğu’daki etkisini vurguladı. "Bu anlaşmalar, İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurdu" ifadelerini kullandı.

Trump: Çok büyük toplantılar planladık

Trump ise yaptığı açıklamada, "İsrail ve diğer çeşitli ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan görüşmeler ilerliyor. Salı günü Bibi (Binyamin) Netanyahu geliyor ve bence çok büyük toplantılar planladık" ifadelerini kullandı.
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