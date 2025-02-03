https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gozler-trump-netanyahu-gorusmesinde-mesajindaki-orta-dogu-haritasi-dikkat-cekti-1093312927.html

Gözler Trump-Netanyahu görüşmesinde: İsrail Başbakanı'nın mesajındaki 'Yeni Ortadoğu haritası' ana gündem maddesi mi?

Gözler Trump-Netanyahu görüşmesinde: İsrail Başbakanı'nın mesajındaki 'Yeni Ortadoğu haritası' ana gündem maddesi mi?

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’a gitti. İki liderin yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T16:14+0300

2025-02-03T16:14+0300

2025-02-03T16:18+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın yarın Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail’in bölgedeki güvenlik politikaları, ABD-İsrail ilişkileri ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Washington’a hareket etmeden önce basına konuşan Netanyahu, İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Ortadoğu’nun çehresini değiştirdiğini öne sürdü. İsrail’in bölgedeki stratejik hamleleriyle haritada değişiklikler yaptığını savunan Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.Netanyahu ayrıca, Trump’ın ilk döneminde hayata geçirilen "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, bu sürecin Orta Doğu’daki etkisini vurguladı. "Bu anlaşmalar, İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurdu" ifadelerini kullandı.Trump: Çok büyük toplantılar planladıkTrump ise yaptığı açıklamada, "İsrail ve diğer çeşitli ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan görüşmeler ilerliyor. Salı günü Bibi (Binyamin) Netanyahu geliyor ve bence çok büyük toplantılar planladık" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/binyamin-netanyahunun-esi-sara-netanyahu-hakkinda-sorusturma-acildi-10-yil-hapis-cezasi-alabilir-1093306201.html

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benyamin netanyahu, donald trump, washington, israil-filistin, israil, abd, ikili görüşme, görüşme