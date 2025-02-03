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Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor
Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın yarın Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:26+0300
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Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmeler yapılacak.Görüşmelerde neler konuşulacak?Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Özellikle şu başlıklar ön planda olacak:
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ortadoğu, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara

Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor

12:26 03.02.2025 (güncellendi: 13:35 03.02.2025)
© AA / Foreign Desk Syria/HandoutSuriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Foreign Desk Syria/Handout
Abone ol
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın yarın Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmeler yapılacak.

Görüşmelerde neler konuşulacak?

Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Özellikle şu başlıklar ön planda olacak:
Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar
Bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması
İki ülkenin ortak iş birliği projeleri
Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek
Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
31 Ocak, 12:15
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