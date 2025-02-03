https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/suriyenin-gecis-donemi-cumhurbaskani-ahmet-es-sara-turkiyeye-geliyor-1093302825.html
Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor
Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın yarın Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:26+0300
2025-02-03T12:26+0300
2025-02-03T13:35+0300
ortadoğu
suriye
dünya
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
ahmed hüseyin el-şara
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092762257_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_38dea4e1175ff758c376d95d8a193117.jpg
Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmeler yapılacak.Görüşmelerde neler konuşulacak?Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Özellikle şu başlıklar ön planda olacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html
suriye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092762257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ad1c0611af31b0bb38ae52770793deda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara
ortadoğu, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara
Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor
12:26 03.02.2025 (güncellendi: 13:35 03.02.2025)
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'nın yarın Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmeler yapılacak.
Görüşmelerde neler konuşulacak?
Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Özellikle şu başlıklar ön planda olacak:
Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar Bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması İki ülkenin ortak iş birliği projeleri Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek