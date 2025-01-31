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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
Sputnik Türkiye
Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk kez... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek "Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi. Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecekColani, geçici meclis için yapılan hazırlıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ahmet-es-sara-suriyenin-yeni-hukumeti-toplumun-tum-kesimlerinin-temsilcilerini-icerecek--1093221382.html
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heyet tahrir şam (htş), ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani, suriye
heyet tahrir şam (htş), ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani, suriye

Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi

12:15 31.01.2025
© AACumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslendi
Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk kez halka seslendi. Colani, 'geçici meclis için hazırlık komitesi' kuracağını duyurdu.
Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek "Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi.

Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek

Colani, geçici meclis için yapılan hazırlıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz."
Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
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