https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html

Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi

Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi

Sputnik Türkiye

Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk kez... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:15+0300

2025-01-31T12:15+0300

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dünya

heyet tahrir şam (htş)

ahmed eş-şara

ebu muhammed el colani

suriye

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Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek "Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi. Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecekColani, geçici meclis için yapılan hazırlıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ahmet-es-sara-suriyenin-yeni-hukumeti-toplumun-tum-kesimlerinin-temsilcilerini-icerecek--1093221382.html

suriye

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Sputnik Türkiye

heyet tahrir şam (htş), ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani, suriye