https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
Sputnik Türkiye
Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk kez... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T12:15+0300
2025-01-31T12:15+0300
2025-01-31T12:15+0300
dünya
heyet tahrir şam (htş)
ahmed eş-şara
ebu muhammed el colani
suriye
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Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek "Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi. Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecekColani, geçici meclis için yapılan hazırlıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ahmet-es-sara-suriyenin-yeni-hukumeti-toplumun-tum-kesimlerinin-temsilcilerini-icerecek--1093221382.html
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heyet tahrir şam (htş), ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani, suriye
heyet tahrir şam (htş), ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani, suriye
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk kez halka seslendi. Colani, 'geçici meclis için hazırlık komitesi' kuracağını duyurdu.
Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek "Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi.
Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek
Colani, geçici meclis için yapılan hazırlıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz."