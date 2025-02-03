https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sgk-uzmani-oran-verdi-emekli-maaslarina-zam-ne-kadar-olacak-1093304485.html
SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 5.03 oranındaki ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin temmuz zammı için hesaplamalara yön... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:19+0300
2025-02-03T13:19+0300
2025-02-03T13:19+0300
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sgk uzmanı
özgür erdursun
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TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verisini yüzde 5.03 olarak duyurdu. Son 4 yılın en düşük ocak enflasyonu ile birlikte yıllık enflasyon yüzde 42.12'ye geriledi.Bu veri, özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların maaş artışlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tamamen 6 aylık enflasyon farkına bağlı olacak.SGK uzmanından emekli maaşlarına zam tahminiSGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayı verileri sonrası yaptığı açıklamada, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13-15 arasında çıkabileceğini belirtti. Erdursun, "Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Bu hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı formülüyle belirlenecek.Gözler temmuz ayındaMemurlar ve emekliler, 2025 yılının ikinci zammını temmuz ayında alacak. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5.03 olarak açıklanmasıyla birlikte, temmuzda maaşlara yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranı merakla bekleniyor.Zam oranı, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/memur-ve-emekli-zammi-icin-ilk-hesaplama-ortaya-cikti-ne-kadar-artis-bekleniyor-1093297457.html
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SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 5.03 oranındaki ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin temmuz zammı için hesaplamalara yön verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "6 aylık enflasyonun yüzde 13-15 arasında olmasını bekliyorum" diyerek, temmuzda yapılacak maaş artışına dair öngörüsünü paylaştı.
TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verisini yüzde 5.03 olarak duyurdu. Son 4 yılın en düşük ocak enflasyonu ile birlikte yıllık enflasyon yüzde 42.12'ye geriledi.
Bu veri, özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların maaş artışlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tamamen 6 aylık enflasyon farkına bağlı olacak.
SGK uzmanından emekli maaşlarına zam tahmini
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayı verileri sonrası yaptığı açıklamada, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13-15 arasında çıkabileceğini belirtti. Erdursun, "Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı formülüyle belirlenecek.
Memurlar ve emekliler, 2025 yılının ikinci zammını temmuz ayında alacak. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5.03 olarak açıklanmasıyla birlikte, temmuzda maaşlara yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranı merakla bekleniyor.
Zam oranı, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra netleşecek.