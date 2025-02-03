https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sgk-uzmani-oran-verdi-emekli-maaslarina-zam-ne-kadar-olacak-1093304485.html

SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 5.03 oranındaki ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin temmuz zammı için hesaplamalara yön... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T13:19+0300

2025-02-03T13:19+0300

2025-02-03T13:19+0300

ekonomi

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

sgk

sgk uzmanı

özgür erdursun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verisini yüzde 5.03 olarak duyurdu. Son 4 yılın en düşük ocak enflasyonu ile birlikte yıllık enflasyon yüzde 42.12'ye geriledi.Bu veri, özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların maaş artışlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tamamen 6 aylık enflasyon farkına bağlı olacak.SGK uzmanından emekli maaşlarına zam tahminiSGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayı verileri sonrası yaptığı açıklamada, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13-15 arasında çıkabileceğini belirtti. Erdursun, "Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Bu hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı formülüyle belirlenecek.Gözler temmuz ayındaMemurlar ve emekliler, 2025 yılının ikinci zammını temmuz ayında alacak. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5.03 olarak açıklanmasıyla birlikte, temmuzda maaşlara yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranı merakla bekleniyor.Zam oranı, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/memur-ve-emekli-zammi-icin-ilk-hesaplama-ortaya-cikti-ne-kadar-artis-bekleniyor-1093297457.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur maaş zammı, emekli maaş zammı, temmuz zammı 2025, ocak enflasyon oranı, temmuz ayında maaşlara ne kadar zam gelecek, sgk uzmanı zam tahmini, enflasyon farkı ne kadar olacak, memur ve emekli zam hesaplaması, ssk bağ-kur maaş zammı, tüik ocak enflasyonu, enflasyon farkı nasıl hesaplanır, memur toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşı temmuz 2025, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, temmuz memur zammı, tüik enflasyon verisi, emeklilere ek zam var mı, memur enflasyon farkı, temmuz maaş artışı, sgk uzmanı enflasyon açıklaması, ocak ayı enflasyonu açıklandı, enflasyon farkı son durum, temmuzda memur maaşı ne kadar olacak, ssk bağ-kur temmuz zammı, 2025 memur maaşları, emekliye refah payı verilecek mi, enflasyon farkı memur maaşı, temmuz ayında kim ne kadar zam alacak