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Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T23:41+0300
2025-02-03T23:41+0300
türkiye
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Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.Halk TV'nin haberine göre; Savcılık, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.’nin yurt dışına kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla Ener A., Kenan Koçak, Emniyet Müdürü M.D.K., Komiser V.G., Polis Memurları O.B. ve A.Y. ile Gümrük Muhafaza Memuru B.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Suçluyu Kayırma', 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-bir-kisiyi-yurtdisina-kacirma-iddialariyla-gozaltina-alindi-1093275559.html
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merve özbey, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul emniyet müdürlüğü, emniyet müdürü, emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
merve özbey, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), istanbul emniyet müdürlüğü, emniyet müdürü, emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı

23:41 03.02.2025
© Fotoğraf : Merve Özbey sosyal medyaMerve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına kaçırma iddialarıyla' gözaltına alındı
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına kaçırma iddialarıyla' gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : Merve Özbey sosyal medya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da dahil olmak üzere 7 kişi tutuklandı.
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Halk TV'nin haberine göre; Savcılık, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.’nin yurt dışına kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla Ener A., Kenan Koçak, Emniyet Müdürü M.D.K., Komiser V.G., Polis Memurları O.B. ve A.Y. ile Gümrük Muhafaza Memuru B.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Suçluyu Kayırma', 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına kaçırma iddialarıyla' gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
TÜRKİYE
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına yasadışı yollarla kaçırma' suçlamasıyla gözaltına alındı
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