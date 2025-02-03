https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sarkici-merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-tutuklandi--1093320757.html
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T23:41+0300
2025-02-03T23:41+0300
2025-02-03T23:41+0300
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merve özbey
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istanbul emniyet müdürlüğü
emniyet müdürü
emniyet müdürlüğü
emniyet genel müdürü
tutuklama
tutuklama kararı
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Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.Halk TV'nin haberine göre; Savcılık, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.’nin yurt dışına kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla Ener A., Kenan Koçak, Emniyet Müdürü M.D.K., Komiser V.G., Polis Memurları O.B. ve A.Y. ile Gümrük Muhafaza Memuru B.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Suçluyu Kayırma', 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-bir-kisiyi-yurtdisina-kacirma-iddialariyla-gozaltina-alindi-1093275559.html
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Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da dahil olmak üzere 7 kişi tutuklandı.
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Halk TV'nin haberine göre; Savcılık, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.’nin yurt dışına kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla Ener A., Kenan Koçak, Emniyet Müdürü M.D.K., Komiser V.G., Polis Memurları O.B. ve A.Y. ile Gümrük Muhafaza Memuru B.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Suçluyu Kayırma', 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.