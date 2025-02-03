https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sarkici-merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-tutuklandi--1093320757.html

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T23:41+0300

2025-02-03T23:41+0300

2025-02-03T23:41+0300

türkiye

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emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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emniyet müdürü

emniyet müdürlüğü

emniyet genel müdürü

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Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı.Halk TV'nin haberine göre; Savcılık, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.’nin yurt dışına kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiasıyla Ener A., Kenan Koçak, Emniyet Müdürü M.D.K., Komiser V.G., Polis Memurları O.B. ve A.Y. ile Gümrük Muhafaza Memuru B.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Suçluyu Kayırma', 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-bir-kisiyi-yurtdisina-kacirma-iddialariyla-gozaltina-alindi-1093275559.html

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