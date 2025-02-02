Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medyadan-paylasti-imamoglu-yanit-verdi-hodri-meydan-1093287812.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı, İmamoğlu yanıt verdi: 'Hodri meydan'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı, İmamoğlu yanıt verdi: 'Hodri meydan'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T21:28+0300
2025-02-02T21:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
seçim
sandık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092349328_0:144:2468:1532_1920x0_80_0_0_7d8d91aa9eeb9833442dfa1825d3ee5a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X üzerinden seçim üzerine bir paylaşımda bulundu. "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" diyen Erdoğan AK Parti olarak 2028 ve 2029 seçimleri için yapılması gerekenleri şöyle ifade etti:Erdoğan'ın paylaşımından alıntı yaparak yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/erdogan-bu-kafayla-giderlerse-daha-22-yilda-beklerler-222-yilda-beklerler--1093281797.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092349328_118:0:2351:1675_1920x0_80_0_0_1a582c4b0ed3cc6e398cd8d6d35f73de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, seçim, sandık
recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, seçim, sandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı, İmamoğlu yanıt verdi: 'Hodri meydan'

21:28 02.02.2025
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" paylaşımına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu "Hodri meydan hemen seçim" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X üzerinden seçim üzerine bir paylaşımda bulundu. "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" diyen Erdoğan AK Parti olarak 2028 ve 2029 seçimleri için yapılması gerekenleri şöyle ifade etti:

Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.

Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz.

Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız.

Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız. Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız.

Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum.

Erdoğan'ın paylaşımından alıntı yaparak yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
TÜRKİYE
Erdoğan: Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz
14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала