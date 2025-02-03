Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılcık Şerbeti'ndeki köpek ifadelerine yanıt: 'Bu bilgi doğru değildir'
13:04 03.02.2025 (güncellendi: 13:05 03.02.2025)
© Fotoğraf : Show TVKızılcık Şerbeti Nilay
© Fotoğraf : Show TV
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Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti'ndeki köpeklerle ilgili repliğe sosyal medya hesabından yanıt verdi. Köpeklerden insanlara geçen hastalıkları sıralayan bakanlık "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir" dedi.
Sağlık Bakanlığı, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki " “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” repliğine yanıt verdi. Bilginin doğru olmadığını ifade eden bakanlık, köpekten insanlara geçen hastalıkları sıraladı.
'Köpekten insana hastalık bulaşmaz' ifadesi doğru değil
Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti'ndeki köpeklerle ilgili repliğe sosyal medya hesabından yanıt verdi. Köpeklerden insanlara geçen hastalıkları sıralayan bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:
" Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir! Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir. Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir. Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır. Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir."
📢 Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!— T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) February 2, 2025
📌 Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası… https://t.co/JufjQ4cEl7