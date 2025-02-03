Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılcık Şerbeti'ndeki köpek ifadelerine yanıt: 'Bu bilgi doğru değildir'

" Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir! Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir. Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir. Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır. Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir."