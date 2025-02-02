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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/zaharova-ukrayna-ordusunun-kursktaki-yatili-okula-duzenledigi-saldiri-teror-eylemi-1093284811.html
Zaharova: Ukrayna ordusunun Kursk'taki yatılı okula düzenlediği saldırı terör eylemi
Zaharova: Ukrayna ordusunun Kursk'taki yatılı okula düzenlediği saldırı terör eylemi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Suca kentindeki yatılı okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek bunun terör eylemi olduğunu vurguladı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T17:01+0300
2025-02-02T17:01+0300
ukrayna krizi
kiev
ukrayna
kursk bölgesi
rusya dışişleri bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
mariya zaharova
saldırı
yatılı okul
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne bağlı Suca kentinde bulunan yatılı okula düzenlediği saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İnsanların kaldığı bir yatılı okulun planlı şekilde bombalanması, Kiev'in zaman aşımı olmayan insanlık dışı suçlarının bir başka kanıtıdır" dedi.Bu terör saldırısının sorumluluğunun, Kiev rejimine inatla ve sorumsuzca silah pompalayan ve böylece onun kanlı suç eylemlerini kolaylaştıran tüm ülkelere ait olduğunu vurgulayan Zaharova, saldırının barbarca yapıldığını ve terör eylemi olduğunu belirtti.Kursk Bölgesi ile Rusya'nın diğer bölgelerindeki sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıların, hukuksuzluk batağına saplanan ve mümkün olduğunca çok sayıda Rus vatandaşını yok etmeye çalışan Kiev rejiminin barbar doğasını açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Zaharova, bu saldırıyı ve Kiev cuntasının diğer suçlarını örgütleyen ve işleyenlerin, kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağı mesajını verdi.Ukrayna krizinin hızla çözülmesinden yana olan tüm sorumluluk sahibi hükümetleri ve ilgili uluslararası kuruluşları bu iğrenç suçu güçlü bir şekilde kınamaya çağıran Zaharova, bu tür suçları işleyen Kievli yetkililerden ve Batılı hamilerinden alenen uzak durulması gerektiğini de sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/nato-genel-sekreteri-rutte-abdden-turkiyeye-kadar-tum-ittifak-topraklarinda-daha-fazla-silaha-1093283718.html
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kiev, ukrayna, kursk bölgesi, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, mariya zaharova, saldırı, yatılı okul
kiev, ukrayna, kursk bölgesi, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, mariya zaharova, saldırı, yatılı okul

Zaharova: Ukrayna ordusunun Kursk'taki yatılı okula düzenlediği saldırı terör eylemi

17:01 02.02.2025
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Suca kentindeki yatılı okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek bunun terör eylemi olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne bağlı Suca kentinde bulunan yatılı okula düzenlediği saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İnsanların kaldığı bir yatılı okulun planlı şekilde bombalanması, Kiev'in zaman aşımı olmayan insanlık dışı suçlarının bir başka kanıtıdır" dedi.

Bu terör saldırısının sorumluluğunun, Kiev rejimine inatla ve sorumsuzca silah pompalayan ve böylece onun kanlı suç eylemlerini kolaylaştıran tüm ülkelere ait olduğunu vurgulayan Zaharova, saldırının barbarca yapıldığını ve terör eylemi olduğunu belirtti.

Kursk Bölgesi ile Rusya'nın diğer bölgelerindeki sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıların, hukuksuzluk batağına saplanan ve mümkün olduğunca çok sayıda Rus vatandaşını yok etmeye çalışan Kiev rejiminin barbar doğasını açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Zaharova, bu saldırıyı ve Kiev cuntasının diğer suçlarını örgütleyen ve işleyenlerin, kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağı mesajını verdi.

Ukrayna krizinin hızla çözülmesinden yana olan tüm sorumluluk sahibi hükümetleri ve ilgili uluslararası kuruluşları bu iğrenç suçu güçlü bir şekilde kınamaya çağıran Zaharova, bu tür suçları işleyen Kievli yetkililerden ve Batılı hamilerinden alenen uzak durulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizmişti.
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