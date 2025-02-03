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Gürcistan'ın başkenti AB destekçileri yeniden sokağa indi: 30 gözaltı
Gürcistan'ın başkenti AB destekçileri yeniden sokağa indi: 30 gözaltı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da muhalefet, Kasım sonunda başlattığı AB yanlısı protestolarında gerilimi bir kez daha tırmandırarak başkent Tiflis'te polisle karşı karşıya geldi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:50+0300
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dünya
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batı
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gürcistan içişleri bakanlığı
gürcü hayali partisi
irakliy kobahidze
irakli kobahidze
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Gürcistan'da devam eden AB yanlısı protestolar, dün gece göstericilerin Tiflis'in çıkış yolunu kapatmaya çalışmasıyla kargaşaya dönüştü.Gürcistan İçişleri Bakanlığı, göstericilere müdahale eden polisin 30 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.Tiflis'in merkezini şehrin Batı bölgesine bağlayan ana yolu kapatmak amacıyla 'Tbilisi Mall' alışveriş merkezi önünde toplanan göstericiler, parlamento seçimlerinin yenilenmesi için çağrı yaptı.Yolu kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale ederken birkaç dakika boyunca yolu kapatan göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında yaklaşık iki saat arbede yaşandı.Gürcü muhalefeti, Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze'nin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya alması üzerine 28 Kasım 2024'te gösteriler düzenlemeye başlamıştı.AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.Kobahidze hükümeti de, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti sokak eylemleriyle iktidarı devirmeye çalışmakla suçluyor.Tüm bunlar yaşanırken ABD ile bazı Avrupa ülkeleri Gürcü hükümetinden yetkililere yaptırım kararı aldı. Ayrıca AB Konseyi, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta durdurdu.Buna cevaben Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak'ta askıya aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gagavuzya-lideri-gutsul-turkiyeden-donuste-gozaltina-alindi-1093296817.html
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avrupa, gürcistan, tiflis, batı, ab, gürcistan içişleri bakanlığı, gürcü hayali partisi, irakliy kobahidze, irakli kobahidze, protesto, protesto gösterisi, salome zurabişvili
avrupa, gürcistan, tiflis, batı, ab, gürcistan içişleri bakanlığı, gürcü hayali partisi, irakliy kobahidze, irakli kobahidze, protesto, protesto gösterisi, salome zurabişvili

Gürcistan'ın başkenti AB destekçileri yeniden sokağa indi: 30 gözaltı

12:50 03.02.2025 (güncellendi: 12:51 03.02.2025)
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Gürcistan'da muhalefet, Kasım sonunda başlattığı AB yanlısı protestolarında gerilimi bir kez daha tırmandırarak başkent Tiflis'te polisle karşı karşıya geldi.
Gürcistan'da devam eden AB yanlısı protestolar, dün gece göstericilerin Tiflis'in çıkış yolunu kapatmaya çalışmasıyla kargaşaya dönüştü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, göstericilere müdahale eden polisin 30 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Tiflis'in merkezini şehrin Batı bölgesine bağlayan ana yolu kapatmak amacıyla 'Tbilisi Mall' alışveriş merkezi önünde toplanan göstericiler, parlamento seçimlerinin yenilenmesi için çağrı yaptı.

Yolu kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale ederken birkaç dakika boyunca yolu kapatan göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında yaklaşık iki saat arbede yaşandı.

Gürcü muhalefeti, Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze'nin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya alması üzerine 28 Kasım 2024'te gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Kobahidze hükümeti de, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti sokak eylemleriyle iktidarı devirmeye çalışmakla suçluyor.

Tüm bunlar yaşanırken ABD ile bazı Avrupa ülkeleri Gürcü hükümetinden yetkililere yaptırım kararı aldı. Ayrıca AB Konseyi, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta durdurdu.

Buna cevaben Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak'ta askıya aldı.
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