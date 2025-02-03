https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/medyaya-gezi-parki-incelemesi-12-yil-onceki-goruntulere-bakilacak-1093311186.html
Medyaya Gezi Parkı incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakılacak
Medyaya Gezi Parkı incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakılacak
Sputnik Türkiye
ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da incelemeye aldı. Savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:45+0300
2025-02-03T15:45+0300
2025-02-03T15:48+0300
türkiye
gezi parkı
gezi parkı
medya
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Ayşe Barım soruşturması tüm yönleriyle araştırılırken, bu süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Gezi propagandası yapıldıSavcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.Habertürk'ün haberine göre bu sebeple o dönem kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti. RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.
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gezi parkı, gezi parkı, medya
gezi parkı, gezi parkı, medya
Medyaya Gezi Parkı incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakılacak
15:45 03.02.2025 (güncellendi: 15:48 03.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da incelemeye aldı. Savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.
Ayşe Barım soruşturması tüm yönleriyle araştırılırken, bu süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.
Gezi propagandası yapıldı
Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.
Habertürk'ün haberine göre bu sebeple o dönem kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti. RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.