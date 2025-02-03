https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/medyaya-gezi-parki-incelemesi-12-yil-onceki-goruntulere-bakilacak-1093311186.html

Medyaya Gezi Parkı incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakılacak

Medyaya Gezi Parkı incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakılacak

Sputnik Türkiye

ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da incelemeye aldı. Savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:45+0300

2025-02-03T15:45+0300

2025-02-03T15:48+0300

türkiye

gezi parkı

gezi parkı

medya

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Ayşe Barım soruşturması tüm yönleriyle araştırılırken, bu süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Gezi propagandası yapıldıSavcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.Habertürk'ün haberine göre bu sebeple o dönem kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti. RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.

türkiye

gezi parkı

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gezi parkı, gezi parkı, medya