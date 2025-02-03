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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rosatomdan-turkiyede-offshore-dolar-rezervi-kuruldugu-iddialarina-yanit-1093311609.html
Rosatom'dan Türkiye'de 'offshore dolar rezervi' kurulduğu iddialarına yanıt
Rosatom'dan Türkiye'de 'offshore dolar rezervi' kurulduğu iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Akkuyu NGS'yi inşa eden Rus devlet şirketi Rosatom, ABD basınında yer alan 'offshore' iddialarını kesin dille yalanladı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:47+0300
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Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini yürüten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Sputnik'e yazılı açıklama yaptı.Moskova'nın projenin finansmanı kisvesiyle Türkiye'de 'offshore dolar rezervi' kurulduğuna dair iddiaları reddeden Rosatom, tüm kaynakların santralin inşası için kullanıldığını vurguladı.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bazı ABD Adalet Bakanlığı'nın Akkuyu NGS projesi için Amerikan bankaları üzerinden yapılan para transferlerini söz konusu iddialar ışığında engellediğini doğrulayan Rosatom, oluşan bu haksız durumun ortadan kalkacağını umduklarını belirtti.Rosatom'un açıklamasında, "Akkuyu NGS projesi için Türkiye'ye gönderilen tüm kaynaklar, projenin finansmanı, yüklenicilere yapılan ödemeler, ülke topraklarındaki sosyal ve diğer zorunlu ödemeler için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Üçüncü tarafların etkisi altında haksız yere alıkoyulan tutara gelince, bu durumun çözüme kavuşturulmasını, ardından söz konusu tutarın da münhasıran projenin yürütülmesi, inşaatın sürdürülmesi ve tüm zorunlu ödemelerin yapılması amacıyla gönderilmesini bekliyoruz" dendi.WSJ, Rusya'dan Türkiye'ye Akkuyu NGS'nin finansmanı kisvesiyle büyük miktarda para transferi yapıldığı, ancak bunların aslında 'offshore dolar rezervi' kurarak ABD yaptırımlarını aşmak için kullanıldığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını yazmıştı.ABD merkezli JPMorgan ve Citigroup’un Rusya ve Türkiye arasındaki para transferlerine aracılık ettiğini, ABD Adalet Bakanlığı'nın söz konusu ilk bankada 2 milyar dolarlık fonu dondurduğunu kaydeden WSJ, eski Başkan Joe Biden yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'yle ilişkileri bozmamak adına bu fonlara el koyulmasına izin vermediğini belirtti.
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abd, rosatom, wall street journal (wsj), akkuyu nükleer güç santrali (ngs), wall street journal, akkuyu ngs, jp morgan, jpmorgan , jpmorgan chase, citigroup, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, rusya, rusya-türkiye ilişkileri, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği
abd, rosatom, wall street journal (wsj), akkuyu nükleer güç santrali (ngs), wall street journal, akkuyu ngs, jp morgan, jpmorgan , jpmorgan chase, citigroup, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, rusya, rusya-türkiye ilişkileri, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği

Rosatom'dan Türkiye'de 'offshore dolar rezervi' kurulduğu iddialarına yanıt

15:47 03.02.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Akkuyu NGS'yi inşa eden Rus devlet şirketi Rosatom, ABD basınında yer alan 'offshore' iddialarını kesin dille yalanladı.
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini yürüten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Sputnik'e yazılı açıklama yaptı.

Moskova'nın projenin finansmanı kisvesiyle Türkiye'de 'offshore dolar rezervi' kurulduğuna dair iddiaları reddeden Rosatom, tüm kaynakların santralin inşası için kullanıldığını vurguladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bazı ABD Adalet Bakanlığı'nın Akkuyu NGS projesi için Amerikan bankaları üzerinden yapılan para transferlerini söz konusu iddialar ışığında engellediğini doğrulayan Rosatom, oluşan bu haksız durumun ortadan kalkacağını umduklarını belirtti.

Rosatom'un açıklamasında, "Akkuyu NGS projesi için Türkiye'ye gönderilen tüm kaynaklar, projenin finansmanı, yüklenicilere yapılan ödemeler, ülke topraklarındaki sosyal ve diğer zorunlu ödemeler için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Üçüncü tarafların etkisi altında haksız yere alıkoyulan tutara gelince, bu durumun çözüme kavuşturulmasını, ardından söz konusu tutarın da münhasıran projenin yürütülmesi, inşaatın sürdürülmesi ve tüm zorunlu ödemelerin yapılması amacıyla gönderilmesini bekliyoruz" dendi.

WSJ, Rusya'dan Türkiye'ye Akkuyu NGS'nin finansmanı kisvesiyle büyük miktarda para transferi yapıldığı, ancak bunların aslında 'offshore dolar rezervi' kurarak ABD yaptırımlarını aşmak için kullanıldığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını yazmıştı.

ABD merkezli JPMorgan ve Citigroup’un Rusya ve Türkiye arasındaki para transferlerine aracılık ettiğini, ABD Adalet Bakanlığı'nın söz konusu ilk bankada 2 milyar dolarlık fonu dondurduğunu kaydeden WSJ, eski Başkan Joe Biden yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'yle ilişkileri bozmamak adına bu fonlara el koyulmasına izin vermediğini belirtti.
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