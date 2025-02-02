https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/putin-gecmiste-avrupali-liderlerin-kendi-goruslerini-savunacak-cesareti-vardi-1093282222.html

Putin: Geçmişte Avrupalı liderlerin kendi görüşlerini savunacak cesareti vardı

Putin: Geçmişte Avrupalı liderlerin kendi görüşlerini savunacak cesareti vardı

Sputnik Türkiye

Putin, Avrupa'da artık eski cesur siyasetçiler çıkaramadığını belirterek Nazi işbirlikçisi Bandera'yı destekleyen Zelenskiy'in 'Auschwitz' törenine davet... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T14:52+0300

2025-02-02T14:52+0300

2025-02-02T14:52+0300

dünya

avrupa

bandera

willy brandt

vladimir zelenskiy

auschwitz

ukrayna

kiev

kızıl ordu

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089634765_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_d17947408ec96f12bf42786fd0eab344.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceden Avrupalı liderlerin kendi görüşleri için mücadele etme cesaretine sahip olduğunu, bugün bu tür siyasetçilerin neredeyse olmadığını belirtti.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, "Avrupa'da (Charles) De Gaulle, (François) Mitterrand ve modern dönemde (Jacques) Chirac gibi dünya çapında önemli siyasi şahsiyetler vardı. Almanya'da Willy Brandt, (Helmut) Kohl, (Gerhard) Schroeder'i de onlarla bir tutardım. Bunlar kendi fikirleri olan ve bu fikir için savaşma, bunu ifade etme, bunun hakkında konuşma ve en azından pratik işlerde uygulamaya çalışma cesaretine sahip insanlardı. Bugün Avrupa'da böyle insanlar neredeyse hiç yok" dedi.'Rusya'dan kimsenin 'Auschwitz' etkinliklerine davet edilmemesi utanç verici'Putin, Polonya'daki Nazi toplama kampındaki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene Rusya'nın davet edilmemesini 'utanç verici' olarak niteledi."Rusya'nın politikasına, Rus devletinin başkanına, bana karşı her türlü tavrı takınabilirsiniz, kimse sizdeden davet beklemiyor. Ancak biraz düşünseniz, çok daha ince davranabilirdiniz" diye devam eden Putin, en azından Auschwitz toplama kampının kurtaranların akrabalarının davet edilebileceğinin altını çizdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in törene katılımını eleştirilen Rus lider, Nazi işbirlikçisi Stefan Bandera'nın etkinliğe davet edilmesinin tuhaf bir karar olduğunu vurguladı. Putin, Kiev rejiminin Bandera'ya ulusal kahraman ve sembol statüsü verdiğine de dikkat çekti.27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ozel-askeri-harekat-devam-ediyor-ukrayna-1230-asker-daha-kaybetti-1093279634.html

auschwitz

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, bandera, willy brandt, vladimir zelenskiy, auschwitz, ukrayna, kiev, kızıl ordu, vladimir putin, stefan bandera