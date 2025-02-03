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Ege Denizi'nde anormal hareketlilik: AFAD'dan deprem fırtınası uyarısı, tsunami riski için deprem büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde anormal hareketlilik: AFAD'dan deprem fırtınası uyarısı, tsunami riski için deprem büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana gelmeye... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:36+0300
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türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 11.38'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının ardından 11.40 ve 11.42’de 4.3 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.Üç depremin de 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenirken, sarsıntılar kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.Uzmanlardan 'deprem fırtınası' uyarısıAFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, yaşanan sarsıntıları değerlendirdi. Akgün, bölgedeki depremlerin olağan bir süreç olduğunu ancak normal aktivitenin dışında bir hareketlilik yaşandığını ifade etti."Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın, belirli büyüklüklerde peş peşe meydana gelen depremlerden bahsediyoruz. Bölgenin jeolojik yapısı bu tür depremlerin oluşumunu kolaylaştırıyor."Akgün ayrıca, Ege Denizi’ndeki volkanik aktivitenin taze olduğunu ancak mevcut depremlerle doğrudan bağlantısının henüz tespit edilmediğini belirtti. Akgün, "Bu tür depremler sönümlenebilir ya da bir miktar artabilir. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli" dedi.Tsunami riski var mı?Bölgede yaşanan depremler sonrası tsunami riski de gündeme geldi. Prof. Dr. Akgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tsunami oluşabilmesi için 6'nın üzerinde bir depremin meydana gelmesi gerektiğini vurguladı."4,5 ve 5 büyüklüğündeki depremler de dalga yükselmesine neden olabilir ancak kıyıya vurduğunda ciddi bir hasar yaratmaz. Tsunami riskinin oluşabilmesi için büyüklüğün 7’ye yakın olması gerekiyor." dedi.Türkiye i̇çin deprem riski var mı?Ege Denizi'nin 7 büyüklüğünde depremler üretebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akgün, şu anki depremlerin Türkiye kıyılarına ciddi bir etkisinin olmayacağını söyledi:"Şu anda yaşanan 4 ila 4.8 büyüklüğündeki depremler ülkemizden 170 kilometre uzakta meydana geliyor. Bunlar nispeten küçük ve orta şiddetli depremler olarak sınıflandırılır. Ancak 6 ve üzeri bir deprem Türkiye kıyılarında hissedilebilir."Akgün, AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıldığını ve sürecin anlık olarak takip edildiğini belirterek, Türkiye’nin olası büyük depremlere karşı eylem planlarının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-firtinasi-tsunami-riski-var-mi-prof-dr-naci-gorur-fayli-bolge-diyerek-3-kenti-1093294182.html
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Ege Denizi'nde anormal hareketlilik: AFAD'dan deprem fırtınası uyarısı, tsunami riski için deprem büyüklüğünü açıkladı

12:36 03.02.2025 (güncellendi: 13:10 03.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, bölgede "deprem fırtınası" yaşandığını belirtiyor. Prof. Dr. Aykut Akgün, "Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 11.38'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının ardından 11.40 ve 11.42’de 4.3 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.
Üç depremin de 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenirken, sarsıntılar kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.

Uzmanlardan 'deprem fırtınası' uyarısı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, yaşanan sarsıntıları değerlendirdi. Akgün, bölgedeki depremlerin olağan bir süreç olduğunu ancak normal aktivitenin dışında bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.
"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın, belirli büyüklüklerde peş peşe meydana gelen depremlerden bahsediyoruz. Bölgenin jeolojik yapısı bu tür depremlerin oluşumunu kolaylaştırıyor."
Akgün ayrıca, Ege Denizi’ndeki volkanik aktivitenin taze olduğunu ancak mevcut depremlerle doğrudan bağlantısının henüz tespit edilmediğini belirtti. Akgün, "Bu tür depremler sönümlenebilir ya da bir miktar artabilir. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli" dedi.

Tsunami riski var mı?

Bölgede yaşanan depremler sonrası tsunami riski de gündeme geldi. Prof. Dr. Akgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tsunami oluşabilmesi için 6'nın üzerinde bir depremin meydana gelmesi gerektiğini vurguladı.
"4,5 ve 5 büyüklüğündeki depremler de dalga yükselmesine neden olabilir ancak kıyıya vurduğunda ciddi bir hasar yaratmaz. Tsunami riskinin oluşabilmesi için büyüklüğün 7’ye yakın olması gerekiyor." dedi.

Türkiye i̇çin deprem riski var mı?

Ege Denizi'nin 7 büyüklüğünde depremler üretebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akgün, şu anki depremlerin Türkiye kıyılarına ciddi bir etkisinin olmayacağını söyledi:
"Şu anda yaşanan 4 ila 4.8 büyüklüğündeki depremler ülkemizden 170 kilometre uzakta meydana geliyor. Bunlar nispeten küçük ve orta şiddetli depremler olarak sınıflandırılır. Ancak 6 ve üzeri bir deprem Türkiye kıyılarında hissedilebilir."
Akgün, AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıldığını ve sürecin anlık olarak takip edildiğini belirterek, Türkiye’nin olası büyük depremlere karşı eylem planlarının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Ege Denizi'nde deprem fırtınası, tsunami riski var mı? Prof. Dr. Naci Görür, 'faylı bölge' diyerek 3 kenti uyardı
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