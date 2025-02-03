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Oyuncu Melisa Sözen 2016 yılında oynadığı diziyle ilgili ifade verdi
Oyuncu Melisa Sözen 2016 yılında oynadığı diziyle ilgili ifade verdi
Sputnik Türkiye
Melisa Sözen, 2016'da Fransa’da rol aldığı bir diziyle ilgili savcılıkta ifade verdi. Sözen söz konusu dizide YPG'li bir karakteri canlandırmış ve bir süre... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T23:34+0300
2025-02-04T00:46+0300
türkiye
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savcılık
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Oyuncu Melisa Sözen'in, 2016 yılında Fransa’da oynadığı dizide YPG'li bir karakteri canlandırması sebebiyle 'Terör örgütü propagandası' suçundan ifadesinin alındığı bildirildi. Sözen'in gözaltına alındığı iddiası ise yalanlandı.Gazeteci Birsen Altuntaş, "Melisa Sözen bugün akşam üstü 9 yıl önce Fransa'da çektiği dizi nedeniyle savcılığa çağrıldı ve ifadesini verdikten sonra savcılıktan ayrıldı" açıklamasını yaptı.Melisa Sözen söz konusu diziyle ilgili 22 Ağustos 2024'te internet zorbalığına maruz kaldığını açıkladığı bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. X hesabındaki paylaşımında Sözen şunları ifade etmişti:
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Oyuncu Melisa Sözen 2016 yılında oynadığı diziyle ilgili ifade verdi

23:34 03.02.2025 (güncellendi: 00:46 04.02.2025)
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Melisa Sözen, 2016'da Fransa’da rol aldığı bir diziyle ilgili savcılıkta ifade verdi. Sözen söz konusu dizide YPG'li bir karakteri canlandırmış ve bir süre önce sosyal medyadan internet zorbalığına uğradığını belirtmişti.
Oyuncu Melisa Sözen'in, 2016 yılında Fransa’da oynadığı dizide YPG'li bir karakteri canlandırması sebebiyle 'Terör örgütü propagandası' suçundan ifadesinin alındığı bildirildi. Sözen'in gözaltına alındığı iddiası ise yalanlandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş, "Melisa Sözen bugün akşam üstü 9 yıl önce Fransa'da çektiği dizi nedeniyle savcılığa çağrıldı ve ifadesini verdikten sonra savcılıktan ayrıldı" açıklamasını yaptı.
Melisa Sözen söz konusu diziyle ilgili 22 Ağustos 2024'te internet zorbalığına maruz kaldığını açıkladığı bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. X hesabındaki paylaşımında Sözen şunları ifade etmişti:

1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.

Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.

Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız.

Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum.

Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.

Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun.

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