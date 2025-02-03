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Ocak ayında en yüksek fiyat artışı ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı
Ocak ayında en yüksek fiyat artışı ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 989.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşti. Çocuk kıyafetleri ise en çok ucuzlayan ürün... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:24+0300
2025-02-03T11:24+0300
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TÜİK verilerine göre, ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 8.13 ile çocuk giyimi oldu. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK de ocak ayında fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünleri açıkladı. Buna göre ayakta tedavi hizmetleri yüzde 89.83 ile en yüksek fiyat artışının yaşandığı kalem oldu. Bunu yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.Veterinerlik hizmetleri ücretleri de arttıOcakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.En çok çocuk giyimi ucuzladıGeçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.
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tüik, fiyat artışı, fiyat, fiyat artırımı
tüik, fiyat artışı, fiyat, fiyat artırımı

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı

11:24 03.02.2025
© DHA / 112 Acil Sağlık Hizmetleri
112 Acil Sağlık Hizmetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© DHA /
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TÜİK verilerine göre ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 989.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşti. Çocuk kıyafetleri ise en çok ucuzlayan ürün oldu.
TÜİK verilerine göre, ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 8.13 ile çocuk giyimi oldu.
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK de ocak ayında fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünleri açıkladı. Buna göre ayakta tedavi hizmetleri yüzde 89.83 ile en yüksek fiyat artışının yaşandığı kalem oldu. Bunu yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Veterinerlik hizmetleri ücretleri de arttı

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

En çok çocuk giyimi ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.
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