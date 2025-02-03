https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/moskovadaki-bombali-saldirida-bir-kisi-oldu-donbasstaki-gonullu-taburunun-lideri-sarkisyan-agir-1093306076.html

Moskova’daki bombalı saldırıda bir kişi öldü: Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı

Moskova’daki bombalı saldırıda bir kişi öldü: Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T13:37+0300

2025-02-03T13:37+0300

2025-02-03T13:33+0300

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Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’nın kuzeybatısındaki Aviatsionnaya Caddesi’ndeki Alıye Parusa sitesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de ağır yaralandığını söyledi.Patlamada yaralananlar arasında, Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu Armen Sarkisyan'ın bulunduğunu dile getiren kaynak, “Sarkisyan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, bacağı kesilecek” ifadesini kullandı.Sarkisyan’ın adı, Ukrayna’da hedef gösterilen kişilerin yer aldığı Mirotvorets sitesinde yer alıyor.İlgili makamlardan yapılan açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 300 gram TNT gücündeydi.Olayla ilgili soruşturma başlatılarak dava dosyası açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093303874.html

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