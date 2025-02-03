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Moskova’daki bombalı saldırıda bir kişi öldü: Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı
Moskova’daki bombalı saldırıda bir kişi öldü: Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:37+0300
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Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’nın kuzeybatısındaki Aviatsionnaya Caddesi’ndeki Alıye Parusa sitesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de ağır yaralandığını söyledi.Patlamada yaralananlar arasında, Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu Armen Sarkisyan'ın bulunduğunu dile getiren kaynak, “Sarkisyan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, bacağı kesilecek” ifadesini kullandı.Sarkisyan’ın adı, Ukrayna’da hedef gösterilen kişilerin yer aldığı Mirotvorets sitesinde yer alıyor.İlgili makamlardan yapılan açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 300 gram TNT gücündeydi.Olayla ilgili soruşturma başlatılarak dava dosyası açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ukrayna-ordusuna-ait-su-27-savas-ucagi-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093303874.html
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rusya, moskova, donbass, bombalı saldırı, patlama, ukrayna, mirotvorets
rusya, moskova, donbass, bombalı saldırı, patlama, ukrayna, mirotvorets

Moskova’daki bombalı saldırıda bir kişi öldü: Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı

13:37 03.02.2025
© Sputnik / Ramil SitdikovMoskova’daki bombalı saldırıda, Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı
Moskova’daki bombalı saldırıda, Donbass’taki gönüllü taburunun lideri Sarkisyan ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu Armen Sarkisyan dahil dört kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’nın kuzeybatısındaki Aviatsionnaya Caddesi’ndeki Alıye Parusa sitesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Patlamada yaralananlar arasında, Donbass’taki bir gönüllü taburunun kurucusu Armen Sarkisyan'ın bulunduğunu dile getiren kaynak, “Sarkisyan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, bacağı kesilecek” ifadesini kullandı.
Sarkisyan’ın adı, Ukrayna’da hedef gösterilen kişilerin yer aldığı Mirotvorets sitesinde yer alıyor.
İlgili makamlardan yapılan açıklamaya göre, patlayıcı cihaz yaklaşık 300 gram TNT gücündeydi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılarak dava dosyası açıldı.
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