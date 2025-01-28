https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mitten-sifreli-personel-ilani-bu-mesaji-cozebilen-basvuruda-bulunabilecek-1093129792.html

MİT'ten şifreli personel ilanı: Bu mesajı çözebilen başvuruda bulunabilecek

MİT'ten şifreli personel ilanı: Bu mesajı çözebilen başvuruda bulunabilecek

Sputnik Türkiye

MİT bir ilke imza atarak personel alımı için şifreli mesaj yayımladı. “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verilen ilanı çözen... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:09+0300

2025-01-28T13:09+0300

2025-01-28T13:09+0300

türkiye

milli istihbarat teşkilatı

mit

personel

personel alımı

kriptoloji

şifreleme

şifreli yazışma

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni personel alımı için ilginç bir yola başvurdu ve 'şifreli mesaj' yayımladı. “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözülebilen mesajı çözen gençlere kapılarının açık olduğunu kaydetti. MİT hangi alanlarda işe alım yapacak? Aranan şartlar neler? Kripto mesajında ne anlatıldı?Bu kariyer hayal ürünü değil paylaşımı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), personel alımı için “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” ana teması ile yeni bir kariyer videosu yayınladı. MİT’in yeni kariyer videosu; cep telefonuna ‘MİT personel alacak’ haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat’ta çalıştığını hayal etmesi ile başlıyor.MİT hangi alanlarda alım yapacak?MİT, yeni videosu ile İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli, Takip Memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Yeni yayınlanan kariyer videosunda Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.Kripto mesajı çözen genç beyinler aranıyorMİT, kariyer videosunda kriptolojiye yer verirken, başvuruda bulunacak adaylara “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı “25. Kare” tekniği de kullanıldı.MİT'e kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?MİT için başvurular mit.gov.tr/ikBasvuru/ui/cv.aspx adresinden yapılabilecek. Aranan meslek dalları ise mit.gov.tr/kariyer.html adresinde yayınlandı.Genel başvuru yapabilmek adaylarda aranan şartlar şu şekilde:-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-35 yaşını doldurmamış olmak-En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

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