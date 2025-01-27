https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html

Kartalkaya otel yangınında çarpıcı ifade ortaya çıktı: Masraflı diye yapılmamış

Kartalkaya otel yangınında çarpıcı ifade ortaya çıktı: Masraflı diye yapılmamış

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:02+0300

2025-01-27T17:02+0300

2025-01-27T17:02+0300

türkiye

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itfaiye

itfaiye ekipleri

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21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir ve diğer yetkilileri tutukladı. Özdemir’in savcılıkta verdiği ifadelere göre, otelin yangın güvenliğiyle ilgili başvurular, masraflar nedeniyle iptal edilmiş.Kadir Özdemir, savcılıktaki ifadesinde otelin yangın güvenliğiyle ilgili denetim süreçlerini anlattı. Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras’ın, itfaiye denetiminde tespit edilen eksiklikleri "çok masraflı" bulduğunu belirterek, başvurunun iptal edilmesini istediğini söyledi:"Eksiklikleri Emir Bey'e ilettim. Bana 'Sezon başladı, bunları yetiştiremeyiz, başvuruyu iptal et' dedi. Bunun üzerine 24 Aralık 2024’te belediyeye dilekçe vererek başvurunun iptal edilmesini istedim."Yangın tatbikatları yapılmamışÖzdemir, otelde daha önce yangın tatbikatı yapıldığını ancak yeni sezon için planlanan tatbikatların gerçekleştirilmediğini ifade etti. Ayrıca otelin iş güvenliği uzmanı çalıştırmadığını, bu sorumluluğun çalışanlar arasında paylaşıldığını belirtti.İtfaiye raporundaki eksikliklerKadir Özdemir, itfaiyenin denetim sırasında eksiklikler tespit ettiğini ve bu durumun otelin yangın güvenliği önlemleri açısından yetersiz olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Ancak, Özdemir'in ifadelerine göre, genel müdürlük, eksikliklerin giderilmesinin maliyetli olması nedeniyle adım atılmasını istemedi.'Otelin güvenlik birimi yoktu'Özdemir, otelde güvenlik biriminin bulunmadığını ve bu tür işlerin çalışanlar arasında paylaştırıldığını söyledi:"Yangın tatbikatları genelde yapılırdı ancak bu sezon tatbikat yapmadık. Güvenlikle ilgili denetimler eksikti. Doktor ve hemşirenin görev yaptığını, bu nedenle iş güvenliği uzmanına gerek görülmediğini belirttim."2007 yılında alınan ruhsata dayanılmışOtelin 2007’de açılış sırasında yangın ruhsatı aldığına dikkat çeken Özdemir, daha sonra herhangi bir inceleme talebinde bulunulmadığını, ruhsatın güncellenmediğini ve yangın güvenliği önlemlerinin zamanla eksik kaldığını ifade etti.İptal kararı i̇çin Emir Bey ile görüşüldüÖzdemir, itfaiyenin raporu sonrasında otelin genel müdürü Emir Aras ve diğer yetkililerle görüştüğünü ve belediye başvurusunun iptal edilmesi talimatını aldığını belirtti:"Ahmet Demir ile bu konuyu paylaştım. Belediye Başkan Yardımcısı da iptal dilekçesi vermemizi önerdi. Emir Bey de 'İptal dilekçesi yazalım' dedi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/grand-kartal-otelde-78-can-alan-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-iddiasi-1093080053.html

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