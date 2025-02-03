https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mevduat-sahipleri-icin-yeni-donem-basladi-stopaj-oranlari-yukseldi-kazanclar-nasil-etkilenecek-1093293538.html
Mevduat sahipleri için yeni dönem başladı: Stopaj oranları yükseldi, kazançlar nasıl etkilenecek?
Mevduat sahipleri için yeni dönem başladı: Stopaj oranları yükseldi, kazançlar nasıl etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla stopaj oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T08:47+0300
2025-02-03T08:47+0300
2025-02-03T08:47+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
dövize dayalı tl mevduat
kur korumalı tl mevduat
yatırım
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2024 yılının ilk aylarında bankalar, yüksek faiz oranlarıyla mevduat sahiplerine cazip teklifler sundu. Ancak yılın son çeyreğinde Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla mevduat faizlerinde düşüş yaşandı.Şu an piyasada yüzde 35 ile yüzde 49.5 arasında değişen faiz oranları sunuluyor. Ancak faiz indirimi süreci devam ettikçe bankaların uzun vadeli mevduatlarda daha düşük oranlar belirlediği gözlemleniyor.Mevduat Stopajında Yeni OranlarResmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat kazançlarında uygulanan stopaj oranları artırıldı. Yeni oranlar şu şekilde:Bu düzenleme, mevduat kazançlarından kesilen vergiyi artırırken, net faiz gelirlerini düşürebilir.Hisse senedi fonlarında stopaj avantajı devam ediyorPara piyasası, borçlanma araçları ve kıymetli maden fonlarının stopaj oranları da yükseltildi:Ancak hisse senedi fonlarında stopaj oranı %0 olarak uygulanmaya devam edecek.1 Milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ne kadar?Yeni faiz oranlarıyla birlikte 1 milyon TL’lik mevduatın aylık net getirisi yaklaşık 35 bin - 39 bin TL seviyelerinde seyrediyor.Stopaj artışı sonrası net kazançlar azalırken, yatırımcılar mevduattan çıkış yaparak hisse senedi fonlarına yönelmeye başlayabilir.Mevduattan çıkan para nereye gidecek?Stopaj oranlarının artırılması ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesi bekleniyor.Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’a göre:Mevduat sahipleri i̇çin en karlı strateji ne?Ekonomistlere göre mevduat sahipleri, faiz indirim sürecinde paralarını kısa vadeli mevduatlara yatırarak daha yüksek getiri elde edebilir.Önerilen yöntem:Yeni dönemde mevduat yatırımları nasıl şekillenecek?Stopaj artışıyla birlikte yatırımcılar için seçenekler daralıyor. Ancak hala yüzde 35 - yüzde 40 arasında reel getiri sağlayan TL mevduatları, güvenli liman olmaya devam ediyor.Ancak uzun vadede borsa, hisse senedi fonları ve döviz bazlı yatırımların daha cazip hale gelmesi bekleniyor. Mevduattan çıkacak paranın ilk adresinin Borsa İstanbul olacağı öngörülüyor.
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Mevduat sahipleri için yeni dönem başladı: Stopaj oranları yükseldi, kazançlar nasıl etkilenecek?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla stopaj oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 7.5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Peki, bu değişiklik mevduat kazançlarını nasıl etkileyecek?
2024 yılının ilk aylarında bankalar, yüksek faiz oranlarıyla mevduat sahiplerine cazip teklifler sundu. Ancak yılın son çeyreğinde Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla mevduat faizlerinde düşüş yaşandı.
Şu an piyasada yüzde 35 ile yüzde 49.5 arasında değişen faiz oranları sunuluyor. Ancak faiz indirimi süreci devam ettikçe bankaların uzun vadeli mevduatlarda daha düşük oranlar belirlediği gözlemleniyor.
Mevduat Stopajında Yeni Oranlar
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat kazançlarında uygulanan stopaj oranları artırıldı. Yeni oranlar şu şekilde:
6 aya kadar vadeli mevduat:
yüzde 10 → yüzde 15
1 yıla kadar vadeli mevduat:
yüzde 7.5 → yüzde 12
1 yıldan uzun vadeli mevduat:
yüzde 5 → yüzde 10
Bu düzenleme, mevduat kazançlarından kesilen vergiyi artırırken, net faiz gelirlerini düşürebilir.
Hisse senedi fonlarında stopaj avantajı devam ediyor
Para piyasası, borçlanma araçları ve kıymetli maden fonlarının stopaj oranları da yükseltildi:
Para piyasası fonları:
yüzde 10 → yüzde 15
Değişken fonlar:
yüzde 10 → yüzde 15
Kıymetli maden fonları:
yüzde 10 → yüzde 15
Fon sepeti fonları:
yüzde 7.5 → yüzde 12
Ancak hisse senedi fonlarında stopaj oranı %0 olarak uygulanmaya devam edecek.
1 Milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ne kadar?
Yeni faiz oranlarıyla birlikte 1 milyon TL’lik mevduatın aylık net getirisi yaklaşık 35 bin - 39 bin TL seviyelerinde seyrediyor.
Stopaj artışı sonrası net kazançlar azalırken, yatırımcılar mevduattan çıkış yaparak hisse senedi fonlarına yönelmeye başlayabilir.
Mevduattan çıkan para nereye gidecek?
Stopaj oranlarının artırılması ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesi bekleniyor.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’a göre:
Mevduat faizleri cazip olmaya devam etse de hisse senedi fonları vergi avantajı sağladığı için daha kârlı hale geliyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) 2025 sonunda sona ereceğinden, yatırımcıların borsa ve hisse senedi fonlarına ilgisi artacak.
Mevduat sahipleri i̇çin en karlı strateji ne?
Ekonomistlere göre mevduat sahipleri, faiz indirim sürecinde paralarını kısa vadeli mevduatlara yatırarak daha yüksek getiri elde edebilir.
32 günlük vadelerde mevduat getirisi alıp, süresi dolunca tekrar aynı vadeye bağlamak Borsa ve hisse senedi fonlarına yönelerek vergi avantajından faydalanmak
Yeni dönemde mevduat yatırımları nasıl şekillenecek?
Stopaj artışıyla birlikte yatırımcılar için seçenekler daralıyor.
Ancak hala yüzde 35 - yüzde 40 arasında reel getiri sağlayan TL mevduatları, güvenli liman olmaya devam ediyor.
Ancak uzun vadede borsa, hisse senedi fonları ve döviz bazlı yatırımların daha cazip hale gelmesi bekleniyor.
Mevduattan çıkacak paranın ilk adresinin Borsa İstanbul olacağı öngörülüyor.