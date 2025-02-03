https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mevduat-sahipleri-icin-yeni-donem-basladi-stopaj-oranlari-yukseldi-kazanclar-nasil-etkilenecek-1093293538.html

Mevduat sahipleri için yeni dönem başladı: Stopaj oranları yükseldi, kazançlar nasıl etkilenecek?

Mevduat sahipleri için yeni dönem başladı: Stopaj oranları yükseldi, kazançlar nasıl etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla stopaj oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T08:47+0300

2025-02-03T08:47+0300

2025-02-03T08:47+0300

ekonomi

mevduat

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kur korumalı tl mevduat

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2024 yılının ilk aylarında bankalar, yüksek faiz oranlarıyla mevduat sahiplerine cazip teklifler sundu. Ancak yılın son çeyreğinde Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla mevduat faizlerinde düşüş yaşandı.Şu an piyasada yüzde 35 ile yüzde 49.5 arasında değişen faiz oranları sunuluyor. Ancak faiz indirimi süreci devam ettikçe bankaların uzun vadeli mevduatlarda daha düşük oranlar belirlediği gözlemleniyor.Mevduat Stopajında Yeni OranlarResmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat kazançlarında uygulanan stopaj oranları artırıldı. Yeni oranlar şu şekilde:Bu düzenleme, mevduat kazançlarından kesilen vergiyi artırırken, net faiz gelirlerini düşürebilir.Hisse senedi fonlarında stopaj avantajı devam ediyorPara piyasası, borçlanma araçları ve kıymetli maden fonlarının stopaj oranları da yükseltildi:Ancak hisse senedi fonlarında stopaj oranı %0 olarak uygulanmaya devam edecek.1 Milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ne kadar?Yeni faiz oranlarıyla birlikte 1 milyon TL’lik mevduatın aylık net getirisi yaklaşık 35 bin - 39 bin TL seviyelerinde seyrediyor.Stopaj artışı sonrası net kazançlar azalırken, yatırımcılar mevduattan çıkış yaparak hisse senedi fonlarına yönelmeye başlayabilir.Mevduattan çıkan para nereye gidecek?Stopaj oranlarının artırılması ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesi bekleniyor.Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’a göre:Mevduat sahipleri i̇çin en karlı strateji ne?Ekonomistlere göre mevduat sahipleri, faiz indirim sürecinde paralarını kısa vadeli mevduatlara yatırarak daha yüksek getiri elde edebilir.Önerilen yöntem:Yeni dönemde mevduat yatırımları nasıl şekillenecek?Stopaj artışıyla birlikte yatırımcılar için seçenekler daralıyor. Ancak hala yüzde 35 - yüzde 40 arasında reel getiri sağlayan TL mevduatları, güvenli liman olmaya devam ediyor.Ancak uzun vadede borsa, hisse senedi fonları ve döviz bazlı yatırımların daha cazip hale gelmesi bekleniyor. Mevduattan çıkacak paranın ilk adresinin Borsa İstanbul olacağı öngörülüyor.

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