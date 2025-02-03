https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mac-sonrasi-fenerbahceli-mert-hakan-yandas-ile-eski-takim-arkadasi-akaydin-arasinda-arbede-yasandi-1093292735.html

Maç sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile eski takım arkadaşı Akaydin arasında arbede yaşandı: 'Sen adam mısın'

Maç sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile eski takım arkadaşı Akaydin arasında arbede yaşandı: 'Sen adam mısın'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası stat otoparkında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T07:17+0300

2025-02-03T07:17+0300

2025-02-03T07:17+0300

spor

mert hakan yandaş

fenerbahçe

süper lig

edin dzeko

samet akaydin

çaykur rizespor

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Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinde Sarı-Lacivertliler tarihi bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.Karşılaşmada Çaykur Rizespor’un golleri 45+8 ve 79. dakikalarda Edin Dzeko (kendi kalesine) ile geldi. Fenerbahçe ise 88. dakikada En-Nesyri’nin attığı golle galibiyeti garantiledi.Maç sonrası otoparkta tartışma çıktıMücadelenin ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu. Stat otoparkında, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak, eski takım arkadaşları Samet Akaydin ile sert bir tartışmaya girdi.Gerginlik anbean kameralar tarafından kaydedilirken, Mert Hakan Yandaş’ın Samet Akaydin’e ‘Sen adam mısın?’ dediği görüldü.Olayın sebebi henüz bilinmiyorTartışmanın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan olayın maç sırasında sahada yaşanan gerilimle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.Fenerbahçe yönetimi, konuyla ilgili olarak herhangi bir disiplin süreci başlatıp başlatmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı devam ediyorBu galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig’de liderlik yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, aldığı bu üç puanla şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.Çaykur Rizespor ise son haftalarda gösterdiği iyi performansa rağmen bu maçtan puansız ayrıldı.Yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, önümüzdeki günlerde olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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mert hakan yandaş, fenerbahçe, süper lig, edin dzeko, samet akaydin, çaykur rizespor