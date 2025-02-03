Ege Denizi'nde saat 20.44'te, 6.89 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 20.44’te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 6.89 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 20.44'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

© AA Deprem © AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 20.44'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntının yerin 6.89 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.