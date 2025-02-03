https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-geliyor-meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-ilceleri-tek-tek-acikladi-1093297764.html

İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı

İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkisini gösterecek... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T11:09+0300

2025-02-03T11:09+0300

2025-02-03T11:09+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

kar

kar yağışı

kar fırtınası

istanbul

hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_efbaeb6aa90da7d65fe3323b96a57dff.jpg

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanacak. Perşembe günü ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.Hava sıcaklıkları sert düşecekŞu an 12-13 derece civarında seyreden sıcaklıkların, salı akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek kış seviyelerine ineceği belirtiliyor. Çarşamba günü sıcaklığın 8 derece birden azalarak 4-5 dereceye kadar gerilemesi ve yer yer sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.AKOM'dan İstanbul için yeni uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sıcaklıkların ani düşüşüyle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, çarşamba günü 1-5 cm, perşembe günü ise 10 ila 20 cm arasında kar yağışı görülebileceği ifade edildi.AKOM'un bugün yaptığı uyarıda, ""İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların Salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı gecişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.Meteoroloji i̇lçe i̇lçe kar yağışı raporunu açıkladıMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerini duyurdu. Rapora göre:Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı: Çarşamba akşamı dikkatCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şubat ayı boyunca Türkiye genelinde soğuk hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklıklar salı akşamından itibaren düşmeye başlayacak. Çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar görülecek, perşembe günü de etkisini sürdürecek. Ancak sıcaklık tam olarak düşmediği için genellikle karla karışık yağmur bekleniyor. Anadolu Yakası’nda kar yağışı daha fazla olacak."Ayrıca, Şen buzlanma tehlikesine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Çarşamba akşamı asfalt kayganlaşabilir. Trafikte olanların dikkatli olması gerekiyor. Mümkünse akşam saatlerinde evimize erken dönelim. Eğer sıcaklık beklenenden daha fazla düşerse, kar yağışı daha yoğun olabilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-firtinasi-tsunami-riski-var-mi-prof-dr-naci-gorur-fayli-bolge-diyerek-3-kenti-1093294182.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, istanbul kar ne zaman yağacak, meteoroloji istanbul kar uyarısı, istanbul kar yağışı hangi ilçelerde olacak, akom kar uyarısı, istanbul kar alarmı, istanbul’da kar var mı, istanbul kar yağışı başladı mı, istanbul hava durumu 5 günlük, istanbul hava durumu çarşamba, istanbul hava durumu perşembe, istanbul sıcaklık düşüşü, istanbul’da buzlanma olacak mı, istanbul kış hava durumu, istanbul kar tahmini 2025, sibirya soğukları istanbul’a geliyor, istanbul hava durumu son dakika, istanbul’a ne zaman kar yağacak 2025, meteoroloji son tahminler, istanbul’da çarşamba günü hava nasıl olacak, perşembe günü istanbul’da kar var mı, istanbul’da hangi ilçelere kar yağacak, istanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak, istanbul kar yağışı kaç gün sürecek, istanbul kar yağışı canlı takip, istanbul akom hava durumu raporu, prof dr orhan şen hava durumu açıklaması, istanbul kış hazırlıkları, istanbul karla mücadele çalışmaları, istanbul soğuk hava dalgası, istanbul kar yağışı yoğun olacak mı, istanbul’da yollar kapanır mı, istanbul trafik kar uyarısı, istanbul hava tahmini 2025