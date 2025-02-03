https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-geliyor-meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-ilceleri-tek-tek-acikladi-1093297764.html
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkisini gösterecek... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:09+0300
2025-02-03T11:09+0300
2025-02-03T11:09+0300
türkiye
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İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanacak. Perşembe günü ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.Hava sıcaklıkları sert düşecekŞu an 12-13 derece civarında seyreden sıcaklıkların, salı akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek kış seviyelerine ineceği belirtiliyor. Çarşamba günü sıcaklığın 8 derece birden azalarak 4-5 dereceye kadar gerilemesi ve yer yer sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.AKOM'dan İstanbul için yeni uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sıcaklıkların ani düşüşüyle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, çarşamba günü 1-5 cm, perşembe günü ise 10 ila 20 cm arasında kar yağışı görülebileceği ifade edildi.AKOM'un bugün yaptığı uyarıda, ""İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların Salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı gecişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.Meteoroloji i̇lçe i̇lçe kar yağışı raporunu açıkladıMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerini duyurdu. Rapora göre:Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı: Çarşamba akşamı dikkatCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şubat ayı boyunca Türkiye genelinde soğuk hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklıklar salı akşamından itibaren düşmeye başlayacak. Çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar görülecek, perşembe günü de etkisini sürdürecek. Ancak sıcaklık tam olarak düşmediği için genellikle karla karışık yağmur bekleniyor. Anadolu Yakası’nda kar yağışı daha fazla olacak."Ayrıca, Şen buzlanma tehlikesine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Çarşamba akşamı asfalt kayganlaşabilir. Trafikte olanların dikkatli olması gerekiyor. Mümkünse akşam saatlerinde evimize erken dönelim. Eğer sıcaklık beklenenden daha fazla düşerse, kar yağışı daha yoğun olabilir."
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İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek, perşembe günü ise kar yağışının Anadolu Yakası’nda daha yoğun olması bekleniyor. İşte İstanbul'a kar yağacak ilçeler...
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanacak. Perşembe günü ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları sert düşecek
Şu an 12-13 derece civarında seyreden sıcaklıkların, salı akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek kış seviyelerine ineceği belirtiliyor. Çarşamba günü sıcaklığın 8 derece birden azalarak 4-5 dereceye kadar gerilemesi ve yer yer sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sıcaklıkların ani düşüşüyle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, çarşamba günü 1-5 cm, perşembe günü ise 10 ila 20 cm arasında kar yağışı görülebileceği ifade edildi.
AKOM'un bugün yaptığı uyarıda, ""İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların Salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı gecişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji i̇lçe i̇lçe kar yağışı raporunu açıkladı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerini duyurdu. Rapora göre:
Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler:
İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar
Kar Yağışı Beklenen İlçeler:
Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Ümraniye
En Yoğun Kar Yağışı Beklenen Bölgeler:
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri, Çekmeköy, Beykoz, Şile ve Silivri'de kar kalınlığının 10-20 cm'ye ulaşması öngörülüyor.
Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı: Çarşamba akşamı dikkat
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şubat ayı boyunca Türkiye genelinde soğuk hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklıklar salı akşamından itibaren düşmeye başlayacak. Çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar görülecek, perşembe günü de etkisini sürdürecek. Ancak sıcaklık tam olarak düşmediği için genellikle karla karışık yağmur bekleniyor. Anadolu Yakası’nda kar yağışı daha fazla olacak."
Ayrıca, Şen buzlanma tehlikesine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Çarşamba akşamı asfalt kayganlaşabilir. Trafikte olanların dikkatli olması gerekiyor. Mümkünse akşam saatlerinde evimize erken dönelim. Eğer sıcaklık beklenenden daha fazla düşerse, kar yağışı daha yoğun olabilir."