https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-firtinasi-tsunami-riski-var-mi-prof-dr-naci-gorur-fayli-bolge-diyerek-3-kenti-1093294182.html

Ege Denizi'nde deprem fırtınası, tsunami riski var mı? Prof. Dr. Naci Görür, 'faylı bölge' diyerek 3 kenti uyardı

Ege Denizi'nde deprem fırtınası, tsunami riski var mı? Prof. Dr. Naci Görür, 'faylı bölge' diyerek 3 kenti uyardı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. AFAD, bölgede yaşanan sarsıntıların sayısının 400’ü aştığını duyurdu. Uzmanlar, fay hatlarındaki hareketliliğe... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T09:19+0300

2025-02-03T09:19+0300

2025-02-03T09:25+0300

türkiye

deprem

naci görür

okan tüysüz

ege denizi

muğla

izmir

aydın

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Ege Denizi'nde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede bir "deprem fırtınası" yaşandığını ve sarsıntıların 400’ü geçtiğini açıkladı. Depremlerin Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede olması, olası büyük bir depremin etkileri konusunda endişeleri artırdı.Prof. Dr. Naci Görür: 'Gerilim devam ediyor'Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntılarla ilgili olarak bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti. Afrika Levhası'nın, Anadolu Levhası’nın altına daldığını ve bunun Kıbrıs Yayı'ndaki hareketliliğe bağlı olarak geliştiğini belirten Görür, şu uyarılarda bulundu:"Orası çok faylı bir bölge ve bu faylar, tektonik hareketliliğe bağlı olarak etkinleşiyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor."Ayrıca, Muğla, Bodrum ve Aydın kıyılarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Görür, sarsıntıların süreceğini ve bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Görür, Görür, Yunanistan'ın Santorini Adası'na yakın kentler için uyarıda bulunarak, "Muğla, Bodrum, Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalı. Bölgede dünden bu yana sarsıntılar sürüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız, gerilme devam ediyor" diye konuştu.Doç. Dr. Bülent Özmen: 'Tsunami riski var'Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, özellikle kıyı kesimlerinde tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Depremler sonrası denizde oluşabilecek dev dalgaların, kıyılardaki yerleşim yerleri için tehdit oluşturabileceğini belirtti:"Bu bölgede 6.5’i aşan depremler tsunami dalgalarını tetikleyebilir. 1956 yılında Santorini Adası yakınlarında meydana gelen 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye kıyılarına tsunami dalgaları ulaştığını biliyoruz. Eğer yarın daha büyük bir deprem olursa, tsunami dalgalarının ülkemizi de etkileyebileceğini göz ardı edemeyiz."Özmen, özellikle Muğla ve Bodrum kıyılarının Santorini Adası’na yakınlığı nedeniyle risk altında olduğunu belirtti.Prof. Dr. Okan Tüysüz: 'Deprem fırtınası haftalarca sürebilir'Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede son iki gün içinde 250’den fazla deprem yaşandığını, bunlardan 26 tanesinin 3.5 ve üzeri büyüklüğünde olduğunu aktardı. Tüysüz, bu hareketliliğin "deprem fırtınası" olarak adlandırıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:"2011-2012 yılları arasında 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bu tür fırtınalar, fayların kesişmesi ve volkanik hareketliliğin etkisiyle meydana geliyor. Haftalarca, hatta bazen aylarca sürebilirler. 6’ya kadar büyüklükte depremler üretebilirler, ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremler oluşturmazlar."Türkiye kıyıları tehlike altında mı?Uzmanlar, Ege Denizi’ndeki tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve depremlerin sürebileceğini vurguluyor. Özellikle Muğla, Aydın ve Bodrum kıyılarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/afad-acikladi-ege-denizindeki-deprem-sayisi-400u-asti-1093290344.html

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