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İstanbul bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılıyor
İstanbul bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılıyor. Enginyurt, Demokrat Parti'den istifa etmişti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:22+0300
2025-02-03T16:22+0300
türkiye
cemal enginyurt
chp
mhp
ordu
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İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katılıyor. Dün akşam Halk TV yayınına bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Peki Cemal Enginyurt kimdir?Grup toplantısında açıklanması bekleniyorUzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi. Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.Cemal Enginyurt kimdir?Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.2020 yılında MHP'den ihraç edilerek Demokrat Partiye geçti. 14 Mayıs 2023 seçim sonucuna göre DP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/devadan-istifa-eden-milletvekili-selma-aliye-kavaf-chpye-geciyor-1093130982.html
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İstanbul bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılıyor

16:22 03.02.2025
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılıyor. Enginyurt, Demokrat Parti'den istifa etmişti.
İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katılıyor. Dün akşam Halk TV yayınına bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Peki Cemal Enginyurt kimdir?

Grup toplantısında açıklanması bekleniyor

Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi. Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.

Cemal Enginyurt kimdir?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.
1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.
2020 yılında MHP'den ihraç edilerek Demokrat Partiye geçti. 14 Mayıs 2023 seçim sonucuna göre DP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
DEVA Partisi milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
POLİTİKA
DEVA'dan istifa eden Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye geçiyor
28 Ocak, 13:33
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