https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/devadan-istifa-eden-milletvekili-selma-aliye-kavaf-chpye-geciyor-1093130982.html

DEVA'dan istifa eden Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye geçiyor

DEVA'dan istifa eden Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'ye geçiyor

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi kontenjanından Manisa Milletvekili olarak seçilen Selma Aliye Kavaf'ın CHP'ye geçtiği açıklandı. Manisa Milletvekili ve partinin Genel Başkan... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:33+0300

2025-01-28T13:33+0300

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politika

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AK Parti'den 2002 yılında siyasete atılan Selma Aliye Kavaf, 2023 Genel Seçimler'de DEVA Partisi kontenjanından CHP Manisa milletvekili seçilmişti. Milletvekili Kavaf'ın bugün CHP geçeceği açıklandı. CHP'nin bugünkü grup toplantısına katılan Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı belirtildi. Selma Aliye Kavaf kimdir?Aktif siyasete AK Parti'de başlayan öğretmen Selam Aliye Kavaf, 1962 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Kavaf 207'den 2011'e kadar AK Parti'den TBMM'de görev aldı. Kavaf Dneizli'den seçilen ilk kadın milletvekili oldu ve siyasete AK PArti'de devam etti. Kavaf, 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 2023 Genel Seçimleri'nde Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi kontejanından CHP Manisa Milletvekili olarak seçilmişti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Kavaf, evli bir bir çocuk annesi.

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