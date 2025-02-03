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Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Hatay İskenderun'da bir hastanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
özel hastane
yangın
müdahale
yangın söndürme
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Hatay İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Hastalar tahliye ediliyorİskenderun İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.Müdahale sürüyorYangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/bursada-geri-donusum-tesisinde-yangin-tekstil-fabrikasina-da-sicradi-1093295559.html
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hatay, özel hastane, yangın, müdahale, yangın söndürme
hatay, özel hastane, yangın, müdahale, yangın söndürme

Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor

14:01 03.02.2025
© Ali Kemal ZerenliHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Ali Kemal Zerenli
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Hatay İskenderun'da bir hastanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Hatay İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Hastalar tahliye ediliyor

İskenderun İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.

Müdahale sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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