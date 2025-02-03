https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/hatayda-hastanede-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1093307855.html
Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Hatay İskenderun'da bir hastanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T14:01+0300
2025-02-03T14:01+0300
2025-02-03T14:01+0300
türkiye
hatay
özel hastane
yangın
müdahale
yangın söndürme
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Hatay İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Hastalar tahliye ediliyorİskenderun İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.Müdahale sürüyorYangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/bursada-geri-donusum-tesisinde-yangin-tekstil-fabrikasina-da-sicradi-1093295559.html
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hatay, özel hastane, yangın, müdahale, yangın söndürme
hatay, özel hastane, yangın, müdahale, yangın söndürme
Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Hatay İskenderun'da bir hastanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Hatay İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Hastalar tahliye ediliyor
İskenderun İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.