https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/hatayda-hastanede-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1093307855.html

Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Hatay'da hastanede korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Hatay İskenderun'da bir hastanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T14:01+0300

2025-02-03T14:01+0300

2025-02-03T14:01+0300

türkiye

hatay

özel hastane

yangın

müdahale

yangın söndürme

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Hatay İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Hastalar tahliye ediliyorİskenderun İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.Müdahale sürüyorYangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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