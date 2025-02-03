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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı
Sputnik Türkiye
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-03T10:34+0300
türkiye
bursa
yangın
fabrika
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Bursa'da yangınVakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.Yangın kontrol altındaKentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildiBu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.
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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı

09:42 03.02.2025 (güncellendi: 10:34 03.02.2025)
© AA / Sergen SezginBursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Sergen Sezgin
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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da yangın

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın kontrol altında

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi

Bu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.
© Sergen SezginDumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi
Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi
© Sergen Sezgin
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