https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/bursada-geri-donusum-tesisinde-yangin-tekstil-fabrikasina-da-sicradi-1093295559.html

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına da sıçradı

Sputnik Türkiye

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T09:42+0300

2025-02-03T09:42+0300

2025-02-03T10:34+0300

türkiye

bursa

yangın

fabrika

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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Bursa'da yangınVakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.Yangın kontrol altındaKentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildiBu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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