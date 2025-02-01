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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/gazze-ve-misir-arasinda-bulunan-refah-sinir-kapisi-8-ay-sonra-yeniden-acildi-1093265458.html
Gazze ve Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra yeniden açıldı
Gazze ve Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra yeniden hizmete girdi. Gazze Şeridi'nden 50 Filistinli çocuk hastayı taşıyan ambulanslar Refah... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T18:04+0300
2025-02-01T18:04+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
gazze
hamas
israil
refah sınır kapısı
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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından, hasta ve yaralıların tahliyesi için yeniden açıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması çerçevesinde, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar, Gazze’den Mısır’a geçti.İsrail ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı’ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği, dışarıdan giriş yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca, her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplamda 200 kişinin geçişine izin verileceği ifade edildi. Geçişler, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacak.Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından önce, 7 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ordusu bu stratejik noktayı kapatmış ve Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı kapanmıştı. Bu kapı, o günden bu yana geçişlere kapalıydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/israil-ve-hamas-arasinda-esir-ttkasinda-4-tur-gerceklesiyor-3-israilleye-karsilik-183-filistinli-1093257584.html
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israil
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ortadoğu, gazze, hamas, israil, refah sınır kapısı
ortadoğu, gazze, hamas, israil, refah sınır kapısı

Gazze ve Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra yeniden açıldı

18:04 01.02.2025
© AP Photo / Amr Nabilİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra yeniden hizmete girdi. Gazze Şeridi'nden 50 Filistinli çocuk hastayı taşıyan ambulanslar Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yaptı.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından, hasta ve yaralıların tahliyesi için yeniden açıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması çerçevesinde, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar, Gazze’den Mısır’a geçti.
İsrail ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı’ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği, dışarıdan giriş yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca, her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplamda 200 kişinin geçişine izin verileceği ifade edildi. Geçişler, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacak.
Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından önce, 7 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ordusu bu stratejik noktayı kapatmış ve Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı kapanmıştı. Bu kapı, o günden bu yana geçişlere kapalıydı.
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ve Hamas Arasında esir takasında 4. tur gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
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