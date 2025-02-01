https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/gazze-ve-misir-arasinda-bulunan-refah-sinir-kapisi-8-ay-sonra-yeniden-acildi-1093265458.html

Gazze ve Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra yeniden açıldı

Gazze ve Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra yeniden açıldı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay sonra yeniden hizmete girdi. Gazze Şeridi'nden 50 Filistinli çocuk hastayı taşıyan ambulanslar Refah... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T18:04+0300

2025-02-01T18:04+0300

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israil- filistin çatışması

ortadoğu

gazze

hamas

israil

refah sınır kapısı

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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından, hasta ve yaralıların tahliyesi için yeniden açıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması çerçevesinde, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar, Gazze’den Mısır’a geçti.İsrail ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı’ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği, dışarıdan giriş yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca, her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplamda 200 kişinin geçişine izin verileceği ifade edildi. Geçişler, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacak.Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından önce, 7 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ordusu bu stratejik noktayı kapatmış ve Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı kapanmıştı. Bu kapı, o günden bu yana geçişlere kapalıydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/israil-ve-hamas-arasinda-esir-ttkasinda-4-tur-gerceklesiyor-3-israilleye-karsilik-183-filistinli-1093257584.html

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ortadoğu, gazze, hamas, israil, refah sınır kapısı