https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gagavuzya-lideri-gutsul-turkiyeden-donuste-gozaltina-alindi-1093296817.html

Gagavuzya lideri Gutsul, Türkiye'den dönüşte gözaltına alındı

Gagavuzya lideri Gutsul, Türkiye'den dönüşte gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gagavuzya'ya yönelik baskı ve sindirme politikasına devam eden Moldova, Gagavuz lider Gutsul'u hiçbir açıklama ve bildirim yapmadan gözaltına almayı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T10:21+0300

2025-02-03T10:21+0300

2025-02-03T10:21+0300

dünya

yevgeniya gutsul

moldova

gagavuzya

şor partisi

rusya

kişinev

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, İstanbul'daki temaslarının ardından döndüğü Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alınarak sorguya gönderildi.Sputnik Moldova servisinin aktardığına göre Gagavuzya lideri Gutsul, 'ek sorguya' çekilmek üzere Moldova polisi tarafından Kişinev Havalimanı'nda alıkondu.Havalimanı çalışanlarının ve sınır polisinin herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Sputnik Moldova, Gutsul'un neden ek sorguya çekildiğine dair herhangi bir neden sunmadığını aktardı.'İfadesinin ardından serbest bırakıldı'Gagavuzya yönetiminin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gutsul'un havalimanında Moldova polisi tarafından gerçekleştirilen sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.Açıklamada, "Kişinev Havalimanı'ndaki ek sorgunun ardından Yevgeniya Gutsul'un ülkeye girişine izin verildi" dendi.Basın sözcülüğünün açıklamasında da Gutsul'un ek sorgusunun nedenleri hakkında bir bilgi verilmedi.Moldova baskıcı politikadan vazgeçmiyorMoldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya Özerk Bölgesi geleneksel olarak Rusya’yla yakınlaşmaktan yanayken merkezi yönetim Avrupa’yla bütünleşme politikası izliyor. Bundan dolayı Kişinev, Gagavuzya'ya yönelik baskıcı bir politika uygulayarak bölgenin imkanlarını kısıtlamaya çalışıyor. Gagavuzya’da 2023 ilkbaharında yapılan seçimleri, Şor Partisi'nin adayı Gutsul kazanmış ve Moldova yönetimi, Haziran 2023'te Şor Partisi'ni Rusya’yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle yasadışı ilan etmişti. Gagavuzya’daki seçimlerin ardından Moldova’nın merkez yönetimi, bölgeye baskı uygulamaya başlamıştı. Moldova parlamentosu, iktidar partisinin Gagavuzya'ya ekonomik baskı için sunduğu ve bölgedeki işletmelere katma değer vergisinin ülke bütçesinden değil, bölge bütçesinden karşılanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kripto-paralarda-tarihi-dusus-piyasa-alt-ust-oldu-1093295225.html

moldova

gagavuzya

rusya

kişinev

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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