https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gram-altinda-yeni-rekor-piyasalarda-hareketlilik-artti-1093314011.html

Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı

Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı

Sputnik Türkiye

Ticaret savaşı endişesiyle gram altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 1.25 değer kazanarak rekor tazeledi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T16:52+0300

2025-02-03T16:52+0300

2025-02-03T16:52+0300

ekonomi

altın

gram altın

külçe altın

ons altın

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Küresel piyasalardaki hareketlilik devam ederken, gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı.Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, yönünü pozitife çevirdi. Ons altın, yüzde 0,36 artışla 2 bin 809 dolara yükseldi. 4 Şubat'ta uygulamaya girecek gümrük vergileri öncesinde Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.Gram altın rekor kırdıAltının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi. Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yüzde 1'e yakın artışla 36'yı gördü.Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/uzman-isim-alacaklar-da-satacaklar-da-beklemeli-dedi-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu--1093117699.html

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