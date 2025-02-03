https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gram-altinda-yeni-rekor-piyasalarda-hareketlilik-artti-1093314011.html
Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı
Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı
Sputnik Türkiye
Ticaret savaşı endişesiyle gram altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 1.25 değer kazanarak rekor tazeledi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:52+0300
2025-02-03T16:52+0300
2025-02-03T16:52+0300
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Küresel piyasalardaki hareketlilik devam ederken, gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı.Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, yönünü pozitife çevirdi. Ons altın, yüzde 0,36 artışla 2 bin 809 dolara yükseldi. 4 Şubat'ta uygulamaya girecek gümrük vergileri öncesinde Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.Gram altın rekor kırdıAltının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi. Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yüzde 1'e yakın artışla 36'yı gördü.Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/uzman-isim-alacaklar-da-satacaklar-da-beklemeli-dedi-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu--1093117699.html
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gram altın, gram altın ne kadar oldu, altın yükseldi mi
gram altın, gram altın ne kadar oldu, altın yükseldi mi
Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı
Ticaret savaşı endişesiyle gram altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 1.25 değer kazanarak rekor tazeledi.
Küresel piyasalardaki hareketlilik devam ederken, gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı.
Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, yönünü pozitife çevirdi. Ons altın, yüzde 0,36 artışla 2 bin 809 dolara yükseldi. 4 Şubat'ta uygulamaya girecek gümrük vergileri öncesinde Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.
Altının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi. Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yüzde 1'e yakın artışla 36'yı gördü.
Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.