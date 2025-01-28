https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/uzman-isim-alacaklar-da-satacaklar-da-beklemeli-dedi-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu--1093117699.html
Uzman isimden 'alacaklar da satacaklar da beklemeli' uyarısı: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Uzman isimden 'alacaklar da satacaklar da beklemeli' uyarısı: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
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Gram altın sene başından beri yükselişini sürdürürken, haftaya 3 bin 100 seviyesinin üzerinde başladı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak ve satmak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:27+0300
2025-01-28T09:27+0300
2025-01-28T09:27+0300
ekonomi
altın
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gram altın
çeyrek altın
islam memiş
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Altın fiyatları, 28 Ocak 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesine inmişti. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılmıştı.Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görmüştü.Yeni güne ise gram altın güne 3.149 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 149 liradan başladı.Güncel altın fiyatları şöyle:* Gram altın satış fiyatı: 3.151 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.149,8500 TL* Yarım altın satış fiyatı: 10.297,30 TL* Tam altın satış fiyatı: 20.639,00 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.531,8800 TL* Gremse altın satış fiyatı: 51.495,00 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.739,6900dolarİslam Memiş: Altın alacak da satacak da beklemeliPiyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak için bekleyenleri uyardı ve "Gram altın 3 bin 187 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 3 bin 100 lira seviyesinin altına sarkması gerek. Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/altin-ve-dolarda-gozler-carsambaya-kilitlendi-kritik-seviye-asilir-mi-piyasada-neler-oluyor-2025-1093073807.html
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Uzman isimden 'alacaklar da satacaklar da beklemeli' uyarısı: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Gram altın sene başından beri yükselişini sürdürürken, haftaya 3 bin 100 seviyesinin üzerinde başladı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak ve satmak isteyenleri uyarı '3 bin 100 seviyelerinin altını' işaret etti.
Altın fiyatları, 28 Ocak 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesine inmişti. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılmıştı.
Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görmüştü.
Yeni güne ise gram altın güne 3.149 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 149 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.151 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.149,8500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.297,30 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.639,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.531,8800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.495,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.739,6900dolar
İslam Memiş: Altın alacak da satacak da beklemeli
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak için bekleyenleri uyardı ve "Gram altın 3 bin 187 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 3 bin 100 lira seviyesinin altına sarkması gerek. Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam" dedi.