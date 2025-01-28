https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/uzman-isim-alacaklar-da-satacaklar-da-beklemeli-dedi-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu--1093117699.html

Uzman isimden 'alacaklar da satacaklar da beklemeli' uyarısı: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Uzman isimden 'alacaklar da satacaklar da beklemeli' uyarısı: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

Gram altın sene başından beri yükselişini sürdürürken, haftaya 3 bin 100 seviyesinin üzerinde başladı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak ve satmak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:27+0300

2025-01-28T09:27+0300

2025-01-28T09:27+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

islam memiş

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Altın fiyatları, 28 Ocak 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesine inmişti. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılmıştı.Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görmüştü.Yeni güne ise gram altın güne 3.149 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 149 liradan başladı.Güncel altın fiyatları şöyle:* Gram altın satış fiyatı: 3.151 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.149,8500 TL* Yarım altın satış fiyatı: 10.297,30 TL* Tam altın satış fiyatı: 20.639,00 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.531,8800 TL* Gremse altın satış fiyatı: 51.495,00 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.739,6900dolarİslam Memiş: Altın alacak da satacak da beklemeliPiyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak için bekleyenleri uyardı ve "Gram altın 3 bin 187 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 3 bin 100 lira seviyesinin altına sarkması gerek. Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/altin-ve-dolarda-gozler-carsambaya-kilitlendi-kritik-seviye-asilir-mi-piyasada-neler-oluyor-2025-1093073807.html

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