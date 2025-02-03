https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gozler-bu-duyurudaydi-saglik-bakanligindan-sma-tedavisiyle-ilgili-aciklama-geldi-1093304915.html
Gözler bu duyurudaydı: Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi
Gözler bu duyurudaydı: Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, SMA Bilim Kurulu’nun tedavi süreçlerini bilimsel veriler ışığında yürüttüğünü belirterek, Türkiye’de kullanılan SMA ilaçları hakkında... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:29+0300
2025-02-03T13:29+0300
2025-02-03T13:29+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
sma
spinal müsküler atrofi (sma)
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Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SMA hastalığına yönelik kullanılan ilaçlar ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.Bu iki ilacın halen Türkiye’de erişime açık olduğu belirtilirken, SMA hastalarının tedavi süreçlerinde bilimsel verilerin esas alındığı ifade edildi.Zolgensma neden listeye dahil edilmedi?Açıklamada, SMA tedavisinde gündemde olan Zolgensma isimli ilacın Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmediği belirtildi. Bu kararın gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:"SMA Bilim Kurulu tarafından, Zolgensma'nın mevcut tedavilerden üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığından listeye alınmamıştır."Bakanlık, hastalığa yönelik bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiğini ve tedavi süreçlerinde uluslararası yüksek kaliteli klinik araştırmaların sonuçlarının temel alınacağını duyurdu.Tedavi maliyetleri ve sosyal devlet vurgusuSağlık Bakanlığı, SMA tedavilerinin etkinliği kadar maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerinde dünyadaki en önemli sosyal devletlerden biri olduğu vurgulanarak, devletin SMA hastalarına en iyi tedavi imkanlarını sunma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-turabinin-sarkisina-erisim-engeli-istedi-1093304211.html
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sağlık bakanlığı, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, spinal müsküler atrofi (sma)
sağlık bakanlığı, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, spinal müsküler atrofi (sma)
Gözler bu duyurudaydı: Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı, SMA Bilim Kurulu’nun tedavi süreçlerini bilimsel veriler ışığında yürüttüğünü belirterek, Türkiye’de kullanılan SMA ilaçları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, dünyada SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli ilaçların Türkiye’de erişime açık olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SMA hastalığına yönelik kullanılan ilaçlar ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.
Nusinersen:
2017 yılında Yurt Dışı İlaç Listesi’ne
eklendi, 2022’de ruhsatlandırılarak geri ödeme kapsamına alındı.
Risdiplam:
2020’de listeye alındı, 2024’te ruhsatlandırıldı.
Bu iki ilacın halen Türkiye’de erişime açık olduğu belirtilirken, SMA hastalarının tedavi süreçlerinde bilimsel verilerin esas alındığı ifade edildi.
Zolgensma neden listeye dahil edilmedi?
Açıklamada, SMA tedavisinde gündemde olan Zolgensma isimli ilacın Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmediği belirtildi. Bu kararın gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:
"SMA Bilim Kurulu tarafından, Zolgensma'nın mevcut tedavilerden üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığından listeye alınmamıştır."
Bakanlık, hastalığa yönelik bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiğini ve tedavi süreçlerinde uluslararası yüksek kaliteli klinik araştırmaların sonuçlarının temel alınacağını duyurdu.
Tedavi maliyetleri ve sosyal devlet vurgusu
Sağlık Bakanlığı, SMA tedavilerinin etkinliği kadar maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"SMA konusunda uygulamaya konulan tedaviler, hastalara sağladığı fayda ile tedavi maliyetlerini rasyonalize etmeyi içermektedir. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni tedavi seçeneklerini değerlendirirken Türkiye’nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini de dikkate almak zorundadır."
Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerinde dünyadaki en önemli sosyal devletlerden biri olduğu vurgulanarak, devletin SMA hastalarına en iyi tedavi imkanlarını sunma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.