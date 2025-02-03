https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gozler-bu-duyurudaydi-saglik-bakanligindan-sma-tedavisiyle-ilgili-aciklama-geldi-1093304915.html

Gözler bu duyurudaydı: Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi

Gözler bu duyurudaydı: Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, SMA Bilim Kurulu’nun tedavi süreçlerini bilimsel veriler ışığında yürüttüğünü belirterek, Türkiye’de kullanılan SMA ilaçları hakkında... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T13:29+0300

2025-02-03T13:29+0300

2025-02-03T13:29+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

sma

spinal müsküler atrofi (sma)

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Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SMA hastalığına yönelik kullanılan ilaçlar ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.Bu iki ilacın halen Türkiye’de erişime açık olduğu belirtilirken, SMA hastalarının tedavi süreçlerinde bilimsel verilerin esas alındığı ifade edildi.Zolgensma neden listeye dahil edilmedi?Açıklamada, SMA tedavisinde gündemde olan Zolgensma isimli ilacın Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmediği belirtildi. Bu kararın gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:"SMA Bilim Kurulu tarafından, Zolgensma'nın mevcut tedavilerden üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığından listeye alınmamıştır."Bakanlık, hastalığa yönelik bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiğini ve tedavi süreçlerinde uluslararası yüksek kaliteli klinik araştırmaların sonuçlarının temel alınacağını duyurdu.Tedavi maliyetleri ve sosyal devlet vurgusuSağlık Bakanlığı, SMA tedavilerinin etkinliği kadar maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerinde dünyadaki en önemli sosyal devletlerden biri olduğu vurgulanarak, devletin SMA hastalarına en iyi tedavi imkanlarını sunma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-turabinin-sarkisina-erisim-engeli-istedi-1093304211.html

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sağlık bakanlığı, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, spinal müsküler atrofi (sma)