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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısına 'erişim engeli' istedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısına 'erişim engeli' istedi
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısı için erişim engeli istedi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:06+0300
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yaşam
turabi çamkıran
survivor
erişim engeli
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erişim
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Survivor ile tanınan Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. “Erotik-arabesk” olarak tanımlanan şarkı sözlerinden dolayı sosyal medyada da çok konuşuldu. Erişim engeli istediAlınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.Turabi kimdir?Mersin doğumlu olan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. Bir çok filmde de oynayan Turabi, son olarak çıkardığı şarkı ile gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angelestaki-yangin-survivor-turabiyi-vurdu-gidecek-yerim-kalmadi-diyerek-duyurdu-1092532768.html
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turabi kimdir, turabi şarkısı, turabi'nin şarkısına tepki, turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısına 'erişim engeli' istedi

13:06 03.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya Survivor Turabi
 Survivor Turabi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısı için erişim engeli istedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Survivor ile tanınan Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. “Erotik-arabesk” olarak tanımlanan şarkı sözlerinden dolayı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Erişim engeli istedi

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.
Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Turabi kimdir?

Mersin doğumlu olan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. Bir çok filmde de oynayan Turabi, son olarak çıkardığı şarkı ile gündeme geldi.
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