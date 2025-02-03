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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gelecek-partisinde-ekrem-imamoglu-krizi-istifa-etmedin-el-cektirildim-1093316309.html
Gelecek Partisi’nde Ekrem İmamoğlu krizi: ‘İstifa etmedim, el çektirildim’
Gelecek Partisi’nde Ekrem İmamoğlu krizi: ‘İstifa etmedim, el çektirildim’
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik görevden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Abdik, istifa etmediğini görevden el çektirildiğini söyledi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T18:47+0300
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türkiye
gelecek partisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
çağlayan adliyesi
ali rıza abdik
görevden alınma
istifa
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik’in görevden alındığı iddiaları parti içinde tartışmalara yol açtı. Abdik’in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermesinin ardından görevden el çektirildiği öne sürülürken parti yönetimi yaptığı açıklamada, Abdik’in 'yoğun iş temposu' nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Ancak Abdik istifasının ‘Genel Merkez kararı’ olduğunu duyurdu.Partisi 'yoğun iş temposu' dediİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik’in görevden alınması gündem oldu Çağlayan Adliyesi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in partisindeki görevinden alındığı iddia edilmişti. Mitingin ardından Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, Abdik’in görevden alınmadığı "yoğun iş temposu nedeniyle" il başkanlığını bıraktığı duyuruldu. Ancak Abdik, görevden alınışıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "Genel Merkez kararı" olduğunu ifade etti. İl Başkanı Abdik'ten 'görevden el çektirildim' açıklaması geldiSarıyer Söz gazetesi isimli yayında konuşan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik ''Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne gittim. Ardından cuma namazı çıkışında Genel Merkez tarafından görevden el çektirildiğim tebliğ edildi. Hemen Cumartesi günü de görevden el çektirildim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-ifadesi-ortaya-cikti-1093237704.html
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gelecek partisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çağlayan adliyesi, ali rıza abdik, görevden alınma, istifa
gelecek partisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çağlayan adliyesi, ali rıza abdik, görevden alınma, istifa

Gelecek Partisi’nde Ekrem İmamoğlu krizi: ‘İstifa etmedim, el çektirildim’

18:47 03.02.2025 (güncellendi: 18:54 03.02.2025)
Gelecek Partisi
Gelecek Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik görevden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Abdik, istifa etmediğini görevden el çektirildiğini söyledi.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik’in görevden alındığı iddiaları parti içinde tartışmalara yol açtı. Abdik’in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermesinin ardından görevden el çektirildiği öne sürülürken parti yönetimi yaptığı açıklamada, Abdik’in 'yoğun iş temposu' nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Ancak Abdik istifasının ‘Genel Merkez kararı’ olduğunu duyurdu.

Partisi 'yoğun iş temposu' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik’in görevden alınması gündem oldu Çağlayan Adliyesi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in partisindeki görevinden alındığı iddia edilmişti. Mitingin ardından Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, Abdik’in görevden alınmadığı "yoğun iş temposu nedeniyle" il başkanlığını bıraktığı duyuruldu. Ancak Abdik, görevden alınışıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "Genel Merkez kararı" olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Abdik'ten 'görevden el çektirildim' açıklaması geldi

Sarıyer Söz gazetesi isimli yayında konuşan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik ''Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne gittim. Ardından cuma namazı çıkışında Genel Merkez tarafından görevden el çektirildiğim tebliğ edildi. Hemen Cumartesi günü de görevden el çektirildim'' açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
POLİTİKA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
31 Ocak, 12:34
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