https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-ifadesi-ortaya-cikti-1093237704.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu’na; tehdit, hakaret, terörle mücadelede... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:34+0300

2025-01-31T12:34+0300

2025-01-31T12:36+0300

politika

ekrem imamoğlu

çağlayan adliyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ifade

adliye

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturma nedeniyle Çağlayan Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. İBB Başkanı, tehdit, hakaret, terörle mücadelede görev yapan kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlandı. İmamoğlu'nun verdiği ifade ortaya çıktı.Cumhuriyet'in akratdığına göre İmamoğlu, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:"Ben “hak yemem ama hakkımı da yedirmem” diyerek seçilmiş bir kişiyim. Ve sözümün eriyim. İsnat edilen suçla bağlantılı olarak dediğim şeyler belli, burada da tekrar ediyorum: “Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın... senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın... söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."İmamoğlu, hukukun herkes için adil olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz, hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyeceği bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.'Bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demek'İBB Başkanı, ifadelerinde eleştirilerinin hukukun üstünlüğüne ve ifade özgürlüğüne dayandığını belirterek şu sözleri kaydetti:"Çocuklarımız da gelecek kuşaklar da adaletin sıcaklığıyla huzur ve güven içinde uyuyabilsinler diye. Resmi davet yazısıyla ifade vermeye pekala davet edilebilecek olan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımızın kapısına gün doğmadan çok sayıda polisle birden gidilmesini eleştirirken, bir abi - bir baba şefkatiyle sarf ettiğim sözlerimi tehdit olarak görmek, bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demektir."İmamoğlu, ifadelerinin tehdit olarak algılanmasının hukuk sistemine duyulan güveni zedelediğini belirtti ve şöyle devam etti:"Benim sözlerimde tehdit ve hedef göstermek yoktur. Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. İfade özgürlüğü, adli makamlara ve onların işleyişine yönelik eleştirileri de kapsar. Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak; yaşanan usulsüzlükleri eleştirmek ve bu uygulamaların “hukuka güvene” zarar verdiğini dile getirmek ne zamandan beri tehdit sayılmıştır?"'Turpun büyüğü heybede' açıklamasına göndermeİmamoğlu, yargı üzerindeki siyasi baskıya dikkat çekerek, bazı siyasi figürlerin açıklamalarının yargıyı yönlendirdiğini ifade etti:"Bence asıl tehdit “Turpun büyüğü heybede” diyerek yargıya doğrudan müdahale edenler tarafından yapılmaktadır. Yine bence “Turpun büyüğü heybede” diyerek hedef gösterenler, bu sözleriyle bir yandan da yargı mensuplarının bağımsız ve tarafsız çalışamayacaklarını deşifre etmektedirler."İmamoğlu, hukukun herkes için adil olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Yargı üzerindeki tüm baskıları kaldıracağız, asla yargıya talimat vermeyeceğiz, baskı uygulamayacağız” sözünü veren bir yöneticiyi tehdit olarak gören akıl, milleti tehdit olarak görüyor demektir. Çünkü bağımsız yargı millet adına karar verir. Bağımsız yargı da milli iradenin bir parçasıdır."İBB Başkanı, yargının bağımsız olması gerektiğini ve gelecekte adaletin herkes için sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bu ülke, hırsızların, yolsuzların, yetim hakkını yiyenlerin karşısına dikilen milletin öz evladı olan hukukçulardan yanadır. Yine onlar, bizim iktidarımızda bağımsız olarak çalışabileceklerdir ve “bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” diyebileceklerdir. Bence yargıyı, siyasi çıkarlar için araç hale getirenler günü gelecek, hukuk önünde gerçek bir muhasebeye tabi tutulacaktır. Bu bizim sözümüzdür."İmamoğlu, soruşturmanın siyasi bir dava olduğunu öne sürerek, "Bu siyasi soruşturmanın cevabını millet sandıkta verecektir. Yüce milletime arz ederim" dedi.'Suçlamaları kabul etmiyorum'İmamoğlu, ifadesinde kimseyi hedef göstermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak şunları söyledi:"Soruşturma konusu olay olan ve "Bak Başsavcı sana söylüyorum..." şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hareket ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-ifade-vermek-icin-adliyede-1093231372.html

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ekrem imamoğlu, çağlayan adliyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ifade, adliye