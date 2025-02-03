https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasaray-zaniolo-transferini-resmen-duyurdu-transfer-bedeli-sasirtti-1093316913.html

Galatasaray, Zaniolo transferini resmen duyurdu: Transfer bedeli şaşırttı

Galatasaray, Zaniolo transferini resmen duyurdu: Transfer bedeli şaşırttı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun sezon sonuna kadar Fiorentina’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo’nun Atalanta ile olan... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T19:27+0300

2025-02-03T19:27+0300

2025-02-03T19:27+0300

spor

galatasaray

transfer

transfermarkt

nicolo zaniolo

fiorentina

italya

italya 1. futbol ligi (serie a)

italya kupası

forza italya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0b/1068135166_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_dc52c9b34f983adc6d9abf866a13a995.jpg

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Fiorentina'ya 3.2 milyon euro bedelle kiralandığını duyurdu.Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, anlaşmanın detaylarında Fiorentina, 2024-2025 sezonunun kalan süresi için Galatasaray’a 3.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede Zaniolo’nun 15.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alacak. Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi halinde, 2 milyon euro’ya kadar ek bonus ödenebilecek.Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri2023 yılında Roma’dan Galatasaray’a transfer olan 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gol kaydetti. 2023-2024 sezonu başında Atalanta’ya kiralanan Zaniolo, burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasaray-morata-transferini-resmen-duyurdu-1093289822.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, transfer, transfermarkt , nicolo zaniolo, fiorentina, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya kupası, forza italya, italya futbolcular birliği (aic), italya süper kupası