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Galatasaray, Zaniolo transferini resmen duyurdu: Transfer bedeli şaşırttı
Galatasaray, Zaniolo transferini resmen duyurdu: Transfer bedeli şaşırttı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun sezon sonuna kadar Fiorentina’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo’nun Atalanta ile olan... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Fiorentina'ya 3.2 milyon euro bedelle kiralandığını duyurdu.Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, anlaşmanın detaylarında Fiorentina, 2024-2025 sezonunun kalan süresi için Galatasaray’a 3.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede Zaniolo’nun 15.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alacak. Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi halinde, 2 milyon euro’ya kadar ek bonus ödenebilecek.Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri2023 yılında Roma’dan Galatasaray’a transfer olan 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gol kaydetti. 2023-2024 sezonu başında Atalanta’ya kiralanan Zaniolo, burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
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galatasaray, transfer, transfermarkt , nicolo zaniolo, fiorentina, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya kupası, forza italya, italya futbolcular birliği (aic), italya süper kupası

Galatasaray, Zaniolo transferini resmen duyurdu: Transfer bedeli şaşırttı

19:27 03.02.2025
© AASpor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa takımları Nef Stadı'nda karşılaştı. Maçı kazanan Galatasaralı oyuncular büyük sevinç yaşarken, Galatasaray'ın tek golünü atan Nicolo Zaniolo (17) sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa takımları Nef Stadı'nda karşılaştı. Maçı kazanan Galatasaralı oyuncular büyük sevinç yaşarken, Galatasaray'ın tek golünü atan Nicolo Zaniolo (17) sevincini taraftarlarıyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun sezon sonuna kadar Fiorentina’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo’nun Atalanta ile olan kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun Fiorentina’ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuna kadar Fiorentina'ya 3.2 milyon euro bedelle kiralandığını duyurdu.
Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, anlaşmanın detaylarında Fiorentina, 2024-2025 sezonunun kalan süresi için Galatasaray’a 3.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede Zaniolo’nun 15.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alacak. Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi halinde, 2 milyon euro’ya kadar ek bonus ödenebilecek.

Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri

2023 yılında Roma’dan Galatasaray’a transfer olan 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gol kaydetti. 2023-2024 sezonu başında Atalanta’ya kiralanan Zaniolo, burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Alvaro Morata - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu
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