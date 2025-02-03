Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasaray-morata-transferini-resmen-duyurdu-1093289822.html
Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu
Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Alvaro Morata'nın geçici transferi için AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T00:36+0300
2025-02-03T00:45+0300
spor
alvaro morata
transfer
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093289962_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_de296fb0d549aee28175e2c777b2f67a.jpg
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Alvaro Morata transferi açıklanırken transfere ait ayrıntılar da ortaya çıktı.Geçici transfer konusunda anlaşılan AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli, 32 yaşındaki santrfora ise 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için yine 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.Açıklamada Galatasaray'ın 8 milyon euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunduğuna dikkat çekildi.Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/fenerbahce-rizesporu-3-2-maglup-etti-1093288138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093289962_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_957e79d2221866f0dd899151c6321b7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
morata kaç yaşında, morata gs, morata maaş, morata transfer ücret, alvaro morata kimdir,
morata kaç yaşında, morata gs, morata maaş, morata transfer ücret, alvaro morata kimdir,

Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu

00:36 03.02.2025 (güncellendi: 00:45 03.02.2025)
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüAlvaro Morata
Alvaro Morata - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
Abone ol
Galatasaray Spor Kulübü, Alvaro Morata'nın geçici transferi için AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Alvaro Morata transferi açıklanırken transfere ait ayrıntılar da ortaya çıktı.
Geçici transfer konusunda anlaşılan AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli, 32 yaşındaki santrfora ise 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için yine 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.
Açıklamada Galatasaray'ın 8 milyon euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunduğuna dikkat çekildi.
Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır.

Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro, 2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
SPOR
Fenerbahçe Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Dün, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала