https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasaray-morata-transferini-resmen-duyurdu-1093289822.html

Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Morata transferini resmen duyurdu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü, Alvaro Morata'nın geçici transferi için AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

alvaro morata

transfer

galatasaray

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Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Alvaro Morata transferi açıklanırken transfere ait ayrıntılar da ortaya çıktı.Geçici transfer konusunda anlaşılan AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli, 32 yaşındaki santrfora ise 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için yine 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.Açıklamada Galatasaray'ın 8 milyon euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunduğuna dikkat çekildi.Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

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