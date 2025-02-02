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Fenerbahçe Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor’u 3-2 yendi. En-Nesyri'nin golü Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.Rizespor 6. dakikada Ali Sowe ile öne geçerken, 13. dakikada aynı oyuncudan 2. gol geldi. 2-0'ın ardından baskısı artıran Fenerbahçe, 45+6. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 45+8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşundan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk devre misafir takımın 2-1 üstünlüğüyle bitti.Maçın 78. dakikasında Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe ise 79. dakikada yine Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Youssef En-Nesyri ile 3-2 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.Bu sonuçla puanını 51'e taşıyan sarı-lacivertliler, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.Talisca ilk kez forma giydiFenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca ilk kez Fenerbahçe forması giydi.Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.En-Nesyri cezalı duruma düştüFenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.Böylelikle En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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fenerbahçe, çaykur rizespor, en-nesyri
fenerbahçe, çaykur rizespor, en-nesyri

Fenerbahçe Rizespor'u 3-2 mağlup etti

21:18 02.02.2025 (güncellendi: 21:35 02.02.2025)
© AA / Ali AtmacaTrendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Ali Atmaca
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Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor’u 3-2 yendi. En-Nesyri'nin golü Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Rizespor 6. dakikada Ali Sowe ile öne geçerken, 13. dakikada aynı oyuncudan 2. gol geldi. 2-0'ın ardından baskısı artıran Fenerbahçe, 45+6. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 45+8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşundan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk devre misafir takımın 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Maçın 78. dakikasında Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe ise 79. dakikada yine Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.
Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Youssef En-Nesyri ile 3-2 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 51'e taşıyan sarı-lacivertliler, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Talisca ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

En-Nesyri cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.
Böylelikle En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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