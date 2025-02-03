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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/finlandiya-ukraynada-savasmak-isteyenler-icin-talimat-yayinladi-fin-hukumeti-vatandaslarindan-1093314797.html
Finlandiya Ukrayna'da savaşmak isteyenler için talimat yayınladı: 'Fin hükümeti vatandaşlarından nefret ediyor'
Finlandiya Ukrayna'da savaşmak isteyenler için talimat yayınladı: 'Fin hükümeti vatandaşlarından nefret ediyor'
Sputnik Türkiye
Fin Dışişleri, Ukrayna'da savaşmak isteyen vatandaşlarını kendilerinden herhangi bir yardım beklememeleri konusunda uyardı. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Fin... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T17:18+0300
2025-02-03T17:18+0300
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paralı asker
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalara Kiev'in safında paralı asker olarak katılmak isteyen vatandaşlarına yönelik bir talimat yayınladı.Kiev'in safında paralı asker olarak savaşmayı tercih eden vatandaşlarını 'gönüllüler' olarak tanımlayan Fin Dışişleri, "Ukrayna'ya gönüllü olarak gidilmesini teşvik ve tavsiye etmiyoruz, ancak Fin mevzuatı bu tür faaliyetleri yasaklamıyor. Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılmak, Finlandiya'da suç teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.Bununla beraber paralı asker olacak vatandaşlarını uyaran Fin Dışişleri, Ukrayna ordusuyla imzalanan 3 yıllık hizmet sözleşmesini erken feshetmenin neredeyse imkansız olduğuna ve bu konuda yardım sağlayamayacaklarına dikkat çekti.Ukrayna'daki çatışmalarda yaşanacak olası durumlarda Fin vatandaşlarına tedavi ve tahliye konusunda yardım edemeyeceklerini vurgulayan bakanlık, kendi imkanlarıyla ülkelerine dönen paralı askerlere tedavi konusunda herhangi bir özel koşul sağlanmayacağı uyarısı da yaptı.Zaharova: Nefretten başka bir şey yokFin Dışişleri'nin talimatını Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belgeyi hazırlayan yetkililerin vatandaşlarına nefretten başka bir şey beslemediklerinin altını çizdi.Zaharova, "Bence bu tür bir talimatı hazırlayanlar, kendi vatandaşlarına karşı duydukları nefretten ve akıbetleriyle ilgili umursamazlıktan başka bir şeyden beslenmiyor. Fin hükümetinde Finlerden bu kadar nefret eden kim ki?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rosatomdan-turkiyede-offshore-dolar-rezervi-kuruldugu-iddialarina-yanit-1093311609.html
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ukrayna, finlandiya, kiev, finlandiya dışişleri bakanlığı, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, paralı asker, gönüllü, gönüllüler
ukrayna, finlandiya, kiev, finlandiya dışişleri bakanlığı, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, paralı asker, gönüllü, gönüllüler

Finlandiya Ukrayna'da savaşmak isteyenler için talimat yayınladı: 'Fin hükümeti vatandaşlarından nefret ediyor'

17:18 03.02.2025
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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Fin Dışişleri, Ukrayna'da savaşmak isteyen vatandaşlarını kendilerinden herhangi bir yardım beklememeleri konusunda uyardı. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Fin hükümetinde vatandaşlarından bu kadar nefret kişilerin kim olduğunu merak etti.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalara Kiev'in safında paralı asker olarak katılmak isteyen vatandaşlarına yönelik bir talimat yayınladı.

Kiev'in safında paralı asker olarak savaşmayı tercih eden vatandaşlarını 'gönüllüler' olarak tanımlayan Fin Dışişleri, "Ukrayna'ya gönüllü olarak gidilmesini teşvik ve tavsiye etmiyoruz, ancak Fin mevzuatı bu tür faaliyetleri yasaklamıyor. Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılmak, Finlandiya'da suç teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber paralı asker olacak vatandaşlarını uyaran Fin Dışişleri, Ukrayna ordusuyla imzalanan 3 yıllık hizmet sözleşmesini erken feshetmenin neredeyse imkansız olduğuna ve bu konuda yardım sağlayamayacaklarına dikkat çekti.

Ukrayna'daki çatışmalarda yaşanacak olası durumlarda Fin vatandaşlarına tedavi ve tahliye konusunda yardım edemeyeceklerini vurgulayan bakanlık, kendi imkanlarıyla ülkelerine dönen paralı askerlere tedavi konusunda herhangi bir özel koşul sağlanmayacağı uyarısı da yaptı.

Zaharova: Nefretten başka bir şey yok

Fin Dışişleri'nin talimatını Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belgeyi hazırlayan yetkililerin vatandaşlarına nefretten başka bir şey beslemediklerinin altını çizdi.

Zaharova, "Bence bu tür bir talimatı hazırlayanlar, kendi vatandaşlarına karşı duydukları nefretten ve akıbetleriyle ilgili umursamazlıktan başka bir şeyden beslenmiyor. Fin hükümetinde Finlerden bu kadar nefret eden kim ki?" ifadelerini kullandı.
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