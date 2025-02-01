https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/uzmanindan-ebeveynlere-uyari-cocuklarin-internet-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-riskler-1093265973.html

Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?

Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?

Sputnik Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının bilişsel ve psikolojik gelişim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T18:43+0300

2025-02-01T18:43+0300

2025-02-01T18:43+0300

sağlik

ondokuz mayıs üniversitesi (omü)

sağlık

yaşam

çocuk

sosyal medya

sosyal medya bağımlılığı

uyarı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının sakıncaları hakkında ebeveynleri uyardı. Dr. Dinçer, dijital araçların çocuklar için sunduğu fırsatlar kadar ciddi riskler de taşıdığını belirterek, erken yaşta ekran maruziyetinin çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.Ekran süresinde ciddi artış gözlemleniyorDr. Dinçer, özellikle son yıllarda çocukların ekran başında geçirdiği sürelerde ciddi bir artış gözlendiğini ifade etti. İnternetin bilgiye erişim, dijital oyunlar ve sosyal medya gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten uzman, bu hızlı dijital değişimin çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Erken yaşlarda ekran maruziyetinin dil gelişimini ve bilişsel yetenekleri olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Dinçer, ebeveynlerin içerik seçimi ve kullanım sürelerine daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.Erken yaşta ekran kullanımına dikkat“18 aydan küçük çocuklar, yalnızca görüntülü sohbet dışında ekran kullanımından kaçınılmalı. 2-5 yaş grubundaki çocuklar için ise günlük ekran süresi bir saatle sınırlı tutulmalı” diyen Dinçer, erken yaşlarda dijital araçların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti.Ailelerin rolü nedir?Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 6-15 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin aktif olarak internet kullandığını belirten uzman, sosyal medya ve çevrimiçi platformların çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti. Çocuk istismarı, siber zorbalık ve psikolojik sorunların, sanal dünyada çocukları bekleyen tehlikeler arasında yer aldığını aktaran Dinçer, ailelerin çocuklarının dijital güvenliğini sağlamak adına bilinçli bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurguladı.Kontrollü internet kullanımının önemiİnternetin doğru ve kontrollü kullanıldığında çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirten Dinçer, ancak uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın obezite, uyku sorunları, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. “Aileler, çocukların interneti faydalı bir araç olarak kullanmalarına destek olmalı, potansiyel risklerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri almalıdır” diyen Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, yasaklamalar yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.Dinçer, çocukların sağlıklı bir sanal dünyada büyümeleri için aileler ve eğitimcilerin iş birliği yaparak, çocuklara rehberlik etmelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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ondokuz mayıs üniversitesi (omü), sağlık, yaşam, çocuk, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, uyarı