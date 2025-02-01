Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/uzmanindan-ebeveynlere-uyari-cocuklarin-internet-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-riskler-1093265973.html
Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?
Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?
Sputnik Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının bilişsel ve psikolojik gelişim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T18:43+0300
2025-02-01T18:43+0300
sağlik
ondokuz mayıs üniversitesi (omü)
sağlık
yaşam
çocuk
sosyal medya
sosyal medya bağımlılığı
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1c/1044833445_0:0:1850:1042_1920x0_80_0_0_e76194bd15213f413a961304985b70eb.png
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının sakıncaları hakkında ebeveynleri uyardı. Dr. Dinçer, dijital araçların çocuklar için sunduğu fırsatlar kadar ciddi riskler de taşıdığını belirterek, erken yaşta ekran maruziyetinin çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.Ekran süresinde ciddi artış gözlemleniyorDr. Dinçer, özellikle son yıllarda çocukların ekran başında geçirdiği sürelerde ciddi bir artış gözlendiğini ifade etti. İnternetin bilgiye erişim, dijital oyunlar ve sosyal medya gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten uzman, bu hızlı dijital değişimin çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Erken yaşlarda ekran maruziyetinin dil gelişimini ve bilişsel yetenekleri olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Dinçer, ebeveynlerin içerik seçimi ve kullanım sürelerine daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.Erken yaşta ekran kullanımına dikkat“18 aydan küçük çocuklar, yalnızca görüntülü sohbet dışında ekran kullanımından kaçınılmalı. 2-5 yaş grubundaki çocuklar için ise günlük ekran süresi bir saatle sınırlı tutulmalı” diyen Dinçer, erken yaşlarda dijital araçların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti.Ailelerin rolü nedir?Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 6-15 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin aktif olarak internet kullandığını belirten uzman, sosyal medya ve çevrimiçi platformların çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti. Çocuk istismarı, siber zorbalık ve psikolojik sorunların, sanal dünyada çocukları bekleyen tehlikeler arasında yer aldığını aktaran Dinçer, ailelerin çocuklarının dijital güvenliğini sağlamak adına bilinçli bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurguladı.Kontrollü internet kullanımının önemiİnternetin doğru ve kontrollü kullanıldığında çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirten Dinçer, ancak uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın obezite, uyku sorunları, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. “Aileler, çocukların interneti faydalı bir araç olarak kullanmalarına destek olmalı, potansiyel risklerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri almalıdır” diyen Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, yasaklamalar yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.Dinçer, çocukların sağlıklı bir sanal dünyada büyümeleri için aileler ve eğitimcilerin iş birliği yaparak, çocuklara rehberlik etmelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1c/1044833445_215:0:1671:1092_1920x0_80_0_0_5fc1e837d35133a090f45de2cae93c1d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ondokuz mayıs üniversitesi (omü), sağlık, yaşam, çocuk, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, uyarı
ondokuz mayıs üniversitesi (omü), sağlık, yaşam, çocuk, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, uyarı

Uzmanından ebeveynlere uyarı: Çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?

18:43 01.02.2025
© DHAhikikomori - çocuk - telefon
hikikomori - çocuk - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© DHA
Abone ol
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının bilişsel ve psikolojik gelişim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ebeveynlere bilinçli ve kontrollü kullanım çağrısında bulundu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının sakıncaları hakkında ebeveynleri uyardı. Dr. Dinçer, dijital araçların çocuklar için sunduğu fırsatlar kadar ciddi riskler de taşıdığını belirterek, erken yaşta ekran maruziyetinin çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Ekran süresinde ciddi artış gözlemleniyor


Dr. Dinçer, özellikle son yıllarda çocukların ekran başında geçirdiği sürelerde ciddi bir artış gözlendiğini ifade etti. İnternetin bilgiye erişim, dijital oyunlar ve sosyal medya gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten uzman, bu hızlı dijital değişimin çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.
Erken yaşlarda ekran maruziyetinin dil gelişimini ve bilişsel yetenekleri olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Dinçer, ebeveynlerin içerik seçimi ve kullanım sürelerine daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Erken yaşta ekran kullanımına dikkat


“18 aydan küçük çocuklar, yalnızca görüntülü sohbet dışında ekran kullanımından kaçınılmalı. 2-5 yaş grubundaki çocuklar için ise günlük ekran süresi bir saatle sınırlı tutulmalı” diyen Dinçer, erken yaşlarda dijital araçların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti.

Ailelerin rolü nedir?


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 6-15 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin aktif olarak internet kullandığını belirten uzman, sosyal medya ve çevrimiçi platformların çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti.
Çocuk istismarı, siber zorbalık ve psikolojik sorunların, sanal dünyada çocukları bekleyen tehlikeler arasında yer aldığını aktaran Dinçer, ailelerin çocuklarının dijital güvenliğini sağlamak adına bilinçli bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurguladı.

Kontrollü internet kullanımının önemi


İnternetin doğru ve kontrollü kullanıldığında çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirten Dinçer, ancak uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın obezite, uyku sorunları, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.
“Aileler, çocukların interneti faydalı bir araç olarak kullanmalarına destek olmalı, potansiyel risklerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri almalıdır” diyen Dr. Tuğba Ayçiçek Dinçer, yasaklamalar yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Dinçer, çocukların sağlıklı bir sanal dünyada büyümeleri için aileler ve eğitimcilerin iş birliği yaparak, çocuklara rehberlik etmelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz
30 Ocak, 22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала