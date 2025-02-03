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SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Ege'deki deprem fırtınası | Prof. Dr. Ahmet Ercan yanardağ patlaması belirtilerine dikkat çekti: '3 belirti gerçekleşti'
Ege'deki deprem fırtınası | Prof. Dr. Ahmet Ercan yanardağ patlaması belirtilerine dikkat çekti: '3 belirti gerçekleşti'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde peş peşe gerçekleşen ve sonu gelmeyen depremlerin ardından yanardağ patlaması konusunda uyardı. Ercan, yanardağ... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde meydana gelen depremler hem bölge halkını hem tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Uzmanlar art arda açıklama yaparken, bir uyarı da Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.'Yanardağ patlaması belirtileri: Santorini’de bunlardan üçü gerçekleşmiştir'Ercan, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi ve yanardağ patlamalarına dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-besik-gibi-sallanmaya-devam-ediyor-45-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1093297604.html
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Ege'deki deprem fırtınası | Prof. Dr. Ahmet Ercan yanardağ patlaması belirtilerine dikkat çekti: '3 belirti gerçekleşti'

11:03 03.02.2025
© AAEge deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde peş peşe gerçekleşen ve sonu gelmeyen depremlerin ardından yanardağ patlaması konusunda uyardı. Ercan, yanardağ patlamasının belirtilerini saydı ve bunların çoğunun gerçekleştiğine işaret etti.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremler hem bölge halkını hem tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Uzmanlar art arda açıklama yaparken, bir uyarı da Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.

'Yanardağ patlaması belirtileri: Santorini’de bunlardan üçü gerçekleşmiştir'

Ercan, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi ve yanardağ patlamalarına dikkat çekti:
JEOFİZİK biliminde Yanardağ patlamalarının üç belirtisi vardır. 1. Sığ deprem ike depremcik fırtınaları 2. Gaz çıkışları 3. Yerden gelen gürültüler 4. Yerin şişmesi Santorini’de bunlardan üçü gerçekleşmiştir. Ancak, bu belirtiler olsa da patlama gerçekleşmeyebilir. Kimileyin, 1 hafta, 1 yıl bile gecikebilir ya da hiç olmayabilir. Santorini’de 16. Yüzyıl ile MÖ 1600 de püskürme olmuştur. Türkiye’de de Tendürek ile Ağrı Dağında benzer JEOFİZİK belirtiler gözlenmektedir.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
SON DEPREMLER
Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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