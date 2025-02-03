Ege'deki deprem fırtınası | Prof. Dr. Ahmet Ercan yanardağ patlaması belirtilerine dikkat çekti: '3 belirti gerçekleşti'

JEOFİZİK biliminde Yanardağ patlamalarının üç belirtisi vardır. 1. Sığ deprem ike depremcik fırtınaları 2. Gaz çıkışları 3. Yerden gelen gürültüler 4. Yerin şişmesi Santorini’de bunlardan üçü gerçekleşmiştir. Ancak, bu belirtiler olsa da patlama gerçekleşmeyebilir. Kimileyin, 1 hafta, 1 yıl bile gecikebilir ya da hiç olmayabilir. Santorini’de 16. Yüzyıl ile MÖ 1600 de püskürme olmuştur. Türkiye’de de Tendürek ile Ağrı Dağında benzer JEOFİZİK belirtiler gözlenmektedir.