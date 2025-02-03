https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-besik-gibi-sallanmaya-devam-ediyor-45-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1093297604.html

Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’nde saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Verilerine göre, deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilen... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T10:46+0300

2025-02-03T10:46+0300

2025-02-03T10:46+0300

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izmir

aydın

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deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

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Yunan yetkililer Ege Denizi açıklarında saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken, sarsıntının kıyıya yakın bölgelerde hissedildiği bildirildi.Kıyı bölgelerinde hissedildiDepremin en çok hissedildiği bölgeler arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri yer aldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.Uzmanlardan i̇lk açıklamalar geldiDepremin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede bu tür orta şiddetli depremlerin olağan olduğunu belirtti. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-firtinasi-tsunami-riski-var-mi-prof-dr-naci-gorur-fayli-bolge-diyerek-3-kenti-1093294182.html

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