https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-besik-gibi-sallanmaya-devam-ediyor-45-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1093297604.html
Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Verilerine göre, deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilen... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T10:46+0300
2025-02-03T10:46+0300
2025-02-03T10:46+0300
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Yunan yetkililer Ege Denizi açıklarında saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken, sarsıntının kıyıya yakın bölgelerde hissedildiği bildirildi.Kıyı bölgelerinde hissedildiDepremin en çok hissedildiği bölgeler arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri yer aldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.Uzmanlardan i̇lk açıklamalar geldiDepremin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede bu tür orta şiddetli depremlerin olağan olduğunu belirtti. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-firtinasi-tsunami-riski-var-mi-prof-dr-naci-gorur-fayli-bolge-diyerek-3-kenti-1093294182.html
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Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ege Denizi’nde saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Verilerine göre, deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kıyı bölgelerinde hissedilen sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yunan yetkililer Ege Denizi açıklarında saat 10.36’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken, sarsıntının kıyıya yakın bölgelerde hissedildiği bildirildi.
Kıyı bölgelerinde hissedildi
Depremin en çok hissedildiği bölgeler
arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri
yer aldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını
açıkladı.
Uzmanlardan i̇lk açıklamalar geldi
Depremin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede bu tür orta şiddetli depremlerin olağan olduğunu
belirtti. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini
vurguladı.