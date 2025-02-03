https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-hareketliligi-durmuyor-1093315209.html

Ege Denizi'nde deprem hareketliliği durmuyor

Ege Denizi'nde deprem hareketliliği durmuyor

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 15.50'ye kadar 570 yer sarsıntısı kaydedildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T17:31+0300

2025-02-03T17:31+0300

2025-02-03T17:31+0300

dünya

ege denizi

afad

deprem

deprem fırtınası

yunanistan

santorini

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093298134_0:0:688:387_1920x0_80_0_0_f8b8b77c0095d4dbfeb7c2211b64c06e.jpg

Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Yunanistan alarm durumuna geçerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 15.50 itibarıyla Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda artış gösterdiDeprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-firtinasi-nedir-deprem-firtinasi-neden-olur-afaddan-aciklama-1093313055.html

ege denizi

yunanistan

santorini

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ege denizi deprem, ege denizi deprem son dakika, ege deprem son dakika, ege denizi bugün deprem, ege deprem haberleri, izmir deprem, muğla deprem, aydın deprem, ege açıklarında deprem, ege denizi deprem büyüklüğü, ege denizi deprem derinliği, afad ege deprem, kandilli ege deprem, ege denizi fay hattı, ege bölgesi deprem risk haritası, son depremler, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede oldu, deprem listesi afad