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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-deprem-hareketliligi-durmuyor-1093315209.html
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği durmuyor
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği durmuyor
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 15.50'ye kadar 570 yer sarsıntısı kaydedildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Yunanistan alarm durumuna geçerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 15.50 itibarıyla Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda artış gösterdiDeprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-firtinasi-nedir-deprem-firtinasi-neden-olur-afaddan-aciklama-1093313055.html
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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği durmuyor

17:31 03.02.2025
© AAEge deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 15.50'ye kadar 570 yer sarsıntısı kaydedildi.
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Yunanistan alarm durumuna geçerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 15.50 itibarıyla Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.

Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda artış gösterdi

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.
Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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