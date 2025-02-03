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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-firtinasi-nedir-deprem-firtinasi-neden-olur-afaddan-aciklama-1093313055.html
Deprem fırtınası nedir? Deprem fırtınası neden olur? AFAD'dan açıklama
Deprem fırtınası nedir? Deprem fırtınası neden olur? AFAD'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanırken "deprem fırtınası" tanımlaması gündemdeki açıklamalarda yer alıyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:43+0300
2025-02-03T16:43+0300
türkiye
deprem
ege denizi
afad
deprem fırtınası
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, son dönemde meydana gelen peş peşe depremleri değerlendirdi. Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu ancak normal aktivitenin dışında bir süreçle karşı karşıya bulunulduğunu belirtti. Uzmanlar, "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bu sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.Deprem fırtınası nedir?AFAD yetkilileri, birbirine yakın noktalarda belirli büyüklüklerde art arda meydana gelen depremleri "deprem fırtınası" olarak tanımlıyor. Prof. Dr. Akgün, şu değerlendirmede bulundu:"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."Uzmanlar, deprem fırtınasının kısa süre içinde sönümlenebileceğini veya daha büyük depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, sürecin dikkatle izlenmesi ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.Deprem fırtınası tsunamiye neden olur mu?Bölgedeki tsunami riski hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akgün, şu bilgileri verdi:"Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım."Deprem fırtınası neden olur?Deprem fırtınaları genellikle küçük ve orta büyüklükteki depremlerin meydana geldiği derinliklerde oluşur. Bu olayın, kayaların içindeki kırık ve çatlaklarda bulunan akışkanların çevrelerine uyguladığı basıncın artması sonucu gerçekleştiği gözlemlendiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/prof-dr-naci-gorur-fayi-isaret-etti-7-ve-uzeri-olursa-diyerek-uyardi-ege-denizi-depremleri-hangi-1093306602.html
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deprem fırtınası, ege denizi deprem fırtınası, deprem fırtınası nedir, deprem fırtınası neden olur, afad deprem fırtınası açıklaması
deprem fırtınası, ege denizi deprem fırtınası, deprem fırtınası nedir, deprem fırtınası neden olur, afad deprem fırtınası açıklaması

Deprem fırtınası nedir? Deprem fırtınası neden olur? AFAD'dan açıklama

16:43 03.02.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanırken "deprem fırtınası" tanımlaması gündemdeki açıklamalarda yer alıyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayku Akgün, deprem normal aktivite dışında gerçekleştiğini söyleyerek "deprem fırtınası" açıklamasını yaptı. Peki, deprem fırtınası nedir? İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, son dönemde meydana gelen peş peşe depremleri değerlendirdi. Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu ancak normal aktivitenin dışında bir süreçle karşı karşıya bulunulduğunu belirtti. Uzmanlar, "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bu sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Deprem fırtınası nedir?

AFAD yetkilileri, birbirine yakın noktalarda belirli büyüklüklerde art arda meydana gelen depremleri "deprem fırtınası" olarak tanımlıyor. Prof. Dr. Akgün, şu değerlendirmede bulundu:
"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."
Uzmanlar, deprem fırtınasının kısa süre içinde sönümlenebileceğini veya daha büyük depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, sürecin dikkatle izlenmesi ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.

Deprem fırtınası tsunamiye neden olur mu?

Bölgedeki tsunami riski hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akgün, şu bilgileri verdi:
"Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım."

Deprem fırtınası neden olur?

Deprem fırtınaları genellikle küçük ve orta büyüklükteki depremlerin meydana geldiği derinliklerde oluşur. Bu olayın, kayaların içindeki kırık ve çatlaklarda bulunan akışkanların çevrelerine uyguladığı basıncın artması sonucu gerçekleştiği gözlemlendiği belirtiliyor.
Naci Görür deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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