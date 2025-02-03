https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-buyuk-tehlike-santorinide-patlama-olursa-turkiyedeki-volkanlar-uyanir-mi-1093319376.html

Ege Denizi'nde büyük tehlike: Santorini'de patlama olursa Türkiye'deki volkanlar uyanır mı?

Ege Denizi'nde büyük tehlike: Santorini'de patlama olursa Türkiye'deki volkanlar uyanır mı?

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle Santorini'de bulunan yanardağın patlama ihtimali paniğe neden oldu. Patlamanın Türkiye'deki volkanları aktif... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

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büyük felaket

doğal felaket

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Santorini'de meydana gelecek volkanik patlamanın Türkiye'deki volkanları doğrudan etkilemeyeceği ancak dolaylı sismik etkiler yaratabileceği açıklandı.Yunanistan'a bağlı Santorini Adası'nda meydana gelecek volkanik patlama ihtimali korkuya neden oldu. Uzmanlar, Türkiye'de bulunan volkanlarda etki yaratmayacağını açıklarken bazı dolaylı etkilerin gözlemlenebileceği belirtti. Neden doğrudan etkilemez?Dolaylı etkiler olabilir mi?Türkiye'de bulunan aktif volkanlar:Türkiye’de şu anda aktif kabul edilen volkanlar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-47-buyuklugunde-deprem-1093318343.html

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