https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-buyuk-tehlike-santorinide-patlama-olursa-turkiyedeki-volkanlar-uyanir-mi-1093319376.html
Ege Denizi'nde büyük tehlike: Santorini'de patlama olursa Türkiye'deki volkanlar uyanır mı?
Ege Denizi'nde büyük tehlike: Santorini'de patlama olursa Türkiye'deki volkanlar uyanır mı?
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Ege Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle Santorini'de bulunan yanardağın patlama ihtimali paniğe neden oldu. Patlamanın Türkiye'deki volkanları aktif... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T22:25+0300
2025-02-03T22:25+0300
2025-02-03T22:25+0300
türkiye
volkan
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felaket
büyük felaket
doğal felaket
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Santorini'de meydana gelecek volkanik patlamanın Türkiye'deki volkanları doğrudan etkilemeyeceği ancak dolaylı sismik etkiler yaratabileceği açıklandı.Yunanistan'a bağlı Santorini Adası'nda meydana gelecek volkanik patlama ihtimali korkuya neden oldu. Uzmanlar, Türkiye'de bulunan volkanlarda etki yaratmayacağını açıklarken bazı dolaylı etkilerin gözlemlenebileceği belirtti. Neden doğrudan etkilemez?Dolaylı etkiler olabilir mi?Türkiye'de bulunan aktif volkanlar:Türkiye’de şu anda aktif kabul edilen volkanlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-47-buyuklugunde-deprem-1093318343.html
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volkan, yanardağ, yanardağ patlaması, dağ, patlama, büyük patlama, felaket, büyük felaket, doğal felaket, ulusal felaket, insani felaket
volkan, yanardağ, yanardağ patlaması, dağ, patlama, büyük patlama, felaket, büyük felaket, doğal felaket, ulusal felaket, insani felaket
Ege Denizi'nde büyük tehlike: Santorini'de patlama olursa Türkiye'deki volkanlar uyanır mı?
Ege Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle Santorini'de bulunan yanardağın patlama ihtimali paniğe neden oldu. Patlamanın Türkiye'deki volkanları aktif hale getirip getirmeyeceği merak konusu olurken uzmanlar jeolojik yapılara ve tektonik hareketlere göre ihtimalleri açıkladı.
Santorini'de meydana gelecek volkanik patlamanın Türkiye'deki volkanları doğrudan etkilemeyeceği ancak dolaylı sismik etkiler yaratabileceği açıklandı.
Yunanistan'a bağlı Santorini Adası'nda meydana gelecek volkanik patlama ihtimali korkuya neden oldu. Uzmanlar, Türkiye'de bulunan volkanlarda etki yaratmayacağını açıklarken bazı dolaylı etkilerin gözlemlenebileceği belirtti.
Neden doğrudan etkilemez?
Farklı tektonik yapılar:
Santorini, Ege Denizi'ndeki Hellenik Yay üzerinde bulunurken Afrika levhası ve Ege Mikrolevhası'nın altına daldığı açıklandı. Türkiye’de bulunan volkanların ise genellikle Anadolu levhasının Arap levhası ile etkileşimi sonucu oluştuğu belirtildi.
Yerel volkanik sistemler:
Türkiye’deki Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağı
gibi volkanların Santorini’den bağımsız yerel magma odalarına sahip olduğu açıklandı.
Dolaylı etkiler olabilir mi?
Tektonik stres yayılımı:
Volkanik patlamanın çevresindeki tektonik gerilim dengesini değiştirebileceğini belirten uzmanlar Türkiye'nin batısındaki fay hatlarında küçük sismik hareketlere neden olabileceğini belirtti. Ancak bu, doğrudan bir volkanik patlamaya yol açacak kadar güçlü bir etki oluşturmayacağı belirtildi.
Türkiye'de bulunan aktif volkanlar:
Türkiye’de şu anda aktif kabul edilen volkanlar şu şekilde:
Nemrut Dağı:
Son patlama 1441 yılında gerçekleşti.
Tendürek Dağı:
1855 yılında küçük bir patlama kaydedildi.
Hasan Dağı ve Erciyes:
Tarihsel dönemde aktivite göstermiştir ancak şu anda sönmüş kabul edilirler.