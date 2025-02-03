https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/cumhurbaskani-erdogan-yangin-faciasinda-hatasi-kusuru-ve-ihmali-olan-kim-varsa-tek-tek-hesap-1093316569.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın faciasında hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın faciasında hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacak
Sputnik Türkiye
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki yangınla ilgili "Yangın faciasında hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T19:12+0300
2025-02-03T19:12+0300
2025-02-03T19:34+0300
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kabine toplantısı
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına konuşmasında yer veren Erdoğan "Adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz. Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürece katkı verecek" dedi ve faciada hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Erdoğan'ın gündeminde 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler de vardı. Depremzedelerin ihtiyaçlarının gündemlerinin ilk sırasında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Siyasi tercihi ne olursa olsun bütün depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor" açıklamasında da bulundu. Muhalefete eleştiri yönelten Erdoğan "Yerel yöneticilerin siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerini depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade ediyorum" dedi.
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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine, kabine toplantısı, kartalkaya kayak merkezi, 6 şubat kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine, kabine toplantısı, kartalkaya kayak merkezi, 6 şubat kahramanmaraş depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın faciasında hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacak
19:12 03.02.2025 (güncellendi: 19:34 03.02.2025)
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Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki yangınla ilgili "Yangın faciasında hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına konuşmasında yer veren Erdoğan "Adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz. Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürece katkı verecek" dedi ve faciada hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru ve ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacaktır.
Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum"
Erdoğan'ın gündeminde 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler de vardı. Depremzedelerin ihtiyaçlarının gündemlerinin ilk sırasında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Siyasi tercihi ne olursa olsun bütün depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor" açıklamasında da bulundu.
Muhalefete eleştiri yönelten Erdoğan "Yerel yöneticilerin siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerini depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade ediyorum" dedi.