https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/cemal-enginyurt-tarih-verdi-chp-secmeninin-bize-verdigi-helal-oylari-harama-cevirmemek-adina-1093317822.html

Cemal Enginyurt tarih verdi: 'CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına'

Cemal Enginyurt tarih verdi: 'CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına'

Sputnik Türkiye

İzmir Milletvekili Salih Uzun'un Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurmasının ardından Enginyurt da bir açıklama yaparak CHP'ye... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T20:49+0300

2025-02-03T20:49+0300

2025-02-03T21:11+0300

politika

cemal enginyurt

chp

türkiye

salih uzun

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Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye katılıyor.Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıklamıştı.Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye katılacaklarını doğruladı. Enginyurt paylaşımında "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz" ifadelerini kullandı.Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/salih-uzun-ve-cemal-enginyurt-chpye-katilacak-1093290550.html

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cemal enginyurt, chp, türkiye, salih uzun