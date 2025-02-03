https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/cemal-enginyurt-tarih-verdi-chp-secmeninin-bize-verdigi-helal-oylari-harama-cevirmemek-adina-1093317822.html
Cemal Enginyurt tarih verdi: 'CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına'
Cemal Enginyurt tarih verdi: 'CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına'
Sputnik Türkiye
İzmir Milletvekili Salih Uzun'un Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurmasının ardından Enginyurt da bir açıklama yaparak CHP'ye... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T20:49+0300
2025-02-03T20:49+0300
2025-02-03T21:11+0300
politika
cemal enginyurt
chp
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salih uzun
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Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye katılıyor.Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıklamıştı.Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye katılacaklarını doğruladı. Enginyurt paylaşımında "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz" ifadelerini kullandı.Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/salih-uzun-ve-cemal-enginyurt-chpye-katilacak-1093290550.html
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cemal enginyurt, chp, türkiye, salih uzun
cemal enginyurt, chp, türkiye, salih uzun
Cemal Enginyurt tarih verdi: 'CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına'
20:49 03.02.2025 (güncellendi: 21:11 03.02.2025)
İzmir Milletvekili Salih Uzun'un Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurmasının ardından Enginyurt da bir açıklama yaparak CHP'ye katılmalarıyla ilgili tarih verdi. Enginyurt yarınki CHP grup toplantısında partiye katılacaklarını belirtti.
Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye katılıyor.
Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıklamıştı.
Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye katılacaklarını doğruladı.
Enginyurt paylaşımında "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.