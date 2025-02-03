https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/bakan-simsek-ocak-ayi-verilerini-degerlendirdi-son-4-yilin-en-dusuk-ocak-ayi-verisi-gerceklesti-1093299733.html
Bakan Şimşek ocak ayı verilerini değerlendirdi: 'Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti'
Bakan Şimşek ocak ayı verilerini değerlendirdi: 'Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirirken, son dört yılın en düşük ocak verisi gerçekleştiğine dikkat... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:32+0300
2025-02-03T11:32+0300
2025-02-03T11:32+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
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Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplandı. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti" dedi.Enflasyondaki düşüş devam edecekBakan Şimşek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
Bakan Şimşek ocak ayı verilerini değerlendirdi: 'Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirirken, son dört yılın en düşük ocak verisi gerçekleştiğine dikkat çekti.
Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplandı. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti" dedi.
Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."